Никита Добрынин закрутил новый роман и ответил, познакомил ли свою избранницу с сыном

Никита Добрынин рассказал о новых отношениях

Долгое время ведущему приписывали роман с блогершей Чарой Хорив. Однако он опроверг эти слухи, отметив, что их связывает только дружба.

Зато Никита поделился, что его сердце сейчас занято другой.

"У меня нет с ней (Чарой - прим. ред.) романа. У нас с ней прекрасное дружеское общение и мне это приятно. Сейчас мое сердце не свободно. Она (новая девушка - прим. ред) занимается совсем другим. Я рад, что она не из моей, не из публичной сферы", - рассказал Добрынин.

Также он добавил, что его 2-летний сын Лев еще не знаком с новой избранницей.

Никита Добрынин с сыном (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Шоумен говорит, когда он поймет, что их отношения стали более серьезными, знакомство обязательно состоится.

"Если я буду понимать, что это сверхсерьезные отношения, то я с радостью буду знакомить со Львом. Пока еще не знакомил", - пояснил Добрынин.

Напомним, Никита дважды был женат. Первой его женой стала ведущая Евгения Головина.

Уже после четырех лет супружеской жизни влюбленные разошлись. Как отметил Добрынин, причиной тому стал его молодой возраст и неготовность к серьезным отношениям.

Во второй раз Никита женился на блогерше Даше Квитковой, с которой он познакомился на шоу "Холостяк". У них есть сын Лев.

Однако в прошлом году стало известно об их разводе.

Они остались в хороших родительских отношениях ради ребенка. Известно, что Лев живет неделю с мамой, неделю - с папой.