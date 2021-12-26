Никакой разницы нет: медики опровергли популярные мифы о морской соли

Морская соль богата йодом и это делает ее для организма человека очень важной. Однако состав морской соли, которую предлагают нам в супермаркетах, не сильно отличается от обычной поваренной.

Как добывают соль

Обе соли добываются из воды. Обычная – из залежей каменной соли, которые образовались много сотен лет назад после высохших водоемов.

Морскую – в прибрежных районах с солнечным климатом и активным испарением вод.

Оба вида соли проходят целый цикл обработки. Воду закачивают в шахты, потом растворяют соль, выкачивают солевой раствор, дают отстояться и выпаривают с помощью вакуума чистый солевой раствор.

При испарении морская соль сохраняет не более 10% минеральных веществ.

Морская соль более разнообразна, так как ее добывают в разных частях мира. Серую и розовую – в Корее и Франции, черную – в Индии, красную – на Гавайских островах.

Цвет определяется местными разновидностями глины и морских водорослей. Особенные оттенки могут объясняться вкраплением черной лавы или обожженной глины.

Добыча редких и уникальных сортов морской соли – дорогое удовольствие. Поэтому, в магазинах такую соль можно встретить очень редко.

А те, которые продают под красивыми этикетками в супермаркетах – обычная разновидность белой морской соли.

Какие минералы есть в соли

На 78% такая соль состоит их хлорида натрия. Из него же состоит и обычная поваренная соль. Остальные 22% - это соединения магния и кальция, которые могут добавить пикантной горчинки.

В небольшом количестве в морской соли могут быть представлено около 75 различных химических элементов.

Но их количество настолько мало, что для восполнения железа из одной виноградины равняется 2 столовым ложкам морской соли.

Кроме того, в соли для продажи есть добавки: силикат кальция для гранул, карбонат магния, карбонат кальция, фосфаты кальция.

Эти химические вещества практически безвредны, они лишены вкуса и запаха и служат для того, чтобы соль не слипалась.

Какая соль лучше

На самом деле, особой разницы нет. Морская соль имеет такие же свойства, как и обычная поваренная. Если вы привыкли покупать мелкую соль – вы разницу не заметите.

Соль в более крупных кристаллах будет казаться более соленой – но лишь из-за своей формы.

Растворяется морская соль в продуктах почти точно также, как и обычная поваренная. Это зависит исключительно от формы кристалликов и качества самой соли.

В одной ложке морской соли хлорида натрия может быть немного меньше, чем в ложке поваренной соли.

Но это связано только с тем, что гранулы морской соли прилегают друг другу не так плотно, как в обычной.

Поэтому, использование при приготовлении блюд обычной поваренной соли или морской сильно не отличается.

Состав у них почти одинаковый, а пользу для организма приносит та, в которой есть больше йода. Более полезной может быть морская соль, которая добыта в экзотических местах.

Но такая соль не попадает на прилавки супермаркетов и продается по очень высоким ценам.