Ніякої різниці немає: медики спростували популярні міфи про морську сіль

Морська сіль багата йодом і це робить її для організму людини дуже важливою. Однак склад морської солі, яку пропонують нам в супермаркетах, не сильно відрізняється від звичайної кухонної.

Як добувають сіль

Обидві солі видобуваються з води. Звичайна - з покладів кам'яної солі, які утворилися багато сотень років тому після висохлих водойм.

Морську - в прибережних районах з сонячним кліматом і активним випаровуванням вод.

Обидва види солі проходять цілий цикл обробки. Воду закачують в шахти, потім розчиняють сіль, викачують сольовий розчин, дають відстоятися і випарюють за допомогою вакууму чистий сольовий розчин.

При випаровуванні морська сіль зберігає не більше 10% мінеральних речовин.

Морська сіль більш різноманітна, оскільки її добувають в різних частинах світу. Сіру і рожеву – в Кореї та Франції, чорну – в Індії, червону – на Гавайських островах.

Колір визначається місцевими різновидами глини та морських водоростей. Особливі відтінки можуть пояснюватися вкрапленням чорної лави або обпаленої глини.

Видобуток рідкісних і унікальних сортів морської солі - дороге задоволення. Тому, в магазинах таку сіль можна зустріти дуже рідко.

А ті, які продають під красивими етикетками в супермаркетах – звичайний різновид білої морської солі.

Які мінерали є в солі

На 78% така сіль складається їх хлориду натрію. З нього ж складається і звичайна кухонна сіль. Решта 22% - це сполуки магнію і кальцію, які можуть додати пікантної гіркуватості.

У невеликій кількості в морській солі можуть бути представлено близько 75 різних хімічних елементів.

Але їх кількість настільки мала, що для заповнення заліза з однієї виноградини дорівнює 2 столовим ложкам морської солі.

Крім того, в солі для продажу є добавки: силікат кальцію для гранул, карбонат магнію, карбонат кальцію, фосфати кальцію.

Ці хімічні речовини практично нешкідливі, вони позбавлені смаку і запаху і служать для того, щоб сіль не злипалася.

Яка сіль краще

Насправді особливої різниці немає. Морська сіль має такі ж властивості, як і звичайна кухонна. Якщо ви звикли купувати дрібну сіль - ви різницю не помітите.

Сіль в більших кристалах буде здаватися більш солоною - але лише через свою форму.

Розчиняється морська сіль в продуктах майже точно також, як і звичайна кухонна. Це залежить виключно від форми кристаликів і якості самої солі.

В одній ложці морської солі хлориду натрію може бути трохи менше, ніж в ложці кухонної солі.

Але це пов'язано тільки з тим, що гранули морської солі прилягають одне до одного не так щільно, як у звичайній.

Тому, використання при приготуванні страв звичайної кухонної солі або морської сильно не відрізняється.

Склад у них майже однаковий, а користь для організму приносить та, в якій є більше йоду. Більш корисною може бути морська сіль, яка здобута в екзотичних місцях.

Але така сіль не потрапляє на прилавки супермаркетів і продається за дуже високими цінами.