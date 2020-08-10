Медики опровергли самые популярные мифы о йодированной соли

Медики развенчали мифы о йодированной соли (Фото: pixabay.com)

Специалисты рассказали, с чем связаны самые популярные мифы о такой соли

Мифы о полезности йодированной соли существуют давно. Почти 70% населения Украины ощущает нехватку йода и еще при СССР считалось, что восполнить эту нехватку возможно с помощью соли. Ранее для ее иодирования использовали нестабильный йодид калия, из расчета 23 мг на 1 кг.

В нынешнее время для иодирования используют стабильный йодат калия, из расчета 40 мг на кг. А э то значит, что при использовании такая соль дает не более 150 мкг/в сутки, что соответствует норме. Однако специалисты развенчали самые популярные мифы о полезности такой соли. Об этом пишет Ivona.

Миф 1. Не подходит для консервирования

Так как ранее использовался йодид калия для обогащения соли, он действительно влиял на качество засолки. Также добавляли в качестве стабилизатора тиосульфат натрия. В нынешней соли эти вещества не присутствуют.

Миф 2. Может вызвать аллергию

Йод является микроэлементом, а аллергия на микроэлементы не может появиться. Однако есть другой нюанс – идиосинкразия (непереносимости фармакологических доз йода). Это 1-2 мг, которые не получается получить из йодированной соли, но можно – из лекарственных препаратов.

Миф 3. Морская соль лучше йодированной

Увы, нет. В процессе выпаривания, очистки и сушки морской соли, йод из нее полностью исчезает. В одном грамме содержится примерно 1 мкг йода, в йодированной – 40 мкг.

Миф 4. Противопоказания к йодированной соли

Единственным противопоказанием может быть только период соблюдения без йодной диеты при подготовке к радиойодотерапии после хирургического лечения рака щитовидной железы.

Миф 5. Дефицит йода можно компенсировать едой

Самое большое количество йода содержится в морских водорослях, а также в морепродуктах. Однако содержание йода в рыбе и дарах моря изменчиво и зависит от места разведения и вылова. Для того чтобы восполнить суточную потребность организма, нужно есть не менее 300-500 грамм в день, а то и больше таких продуктов.

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