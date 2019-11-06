Никакого насилия: Комаровский указал на ошибки при уходе за ребенком

Доктор Комаровский рассказал, что делать, если ребенок реагирует плачем на процесс купания. Педиатр на своей странице в Instagram посоветовал, что нужно изменить, дабы процесс купания стал приятной частью дня, как для малыша, так и для взрослых.

По словам педиатра, ситуация, когда ребенок реагирует плачем на купание не являются редкостью.

Ситуация, когда ребенок плачет именно во время купания, возникает совсем не редко и удовольствием однозначно не является.

Комаровский назвал ошибки при купании ребенка (фото: pixabay.com)

"Главное правило детского купания остается неизменным: никакого насилия, удовольствие для всех", - пишет Комаровский.

⠀

Если ребенку не нравится купаться в воде +32 градуса, его можно посадить в ванную с +35 и постепенно снижать температуру струйкой холодной воды до +32.

Можно изменить некоторые параметры купания

Время для купания. Малыша можно купать утром или днем, а не вечером, как обычно делают.

Процедуру проводить не за час до еды, а через час после.

Температура воды (можно немного увеличить, как было сказано выше).

Сделать освещение в ванной менее ярким.

Поменять купающего. Иногда бывает так, что с мамой малыш плачет, а с папой или старшим братом/сестрой - нет.

Комаровский назвал ошибки при купании ребенка (фото: vk.com mamairebenok)

Кроме того, можно попробовать совместное купание с мамой.

"Предварительно вымытую маму погружают в ванну, после чего туда же добавляют дитя…" - резюмировал педиатр.