Ніякого насильства: Комаровський вказав на помилки при догляді за дитиною

Доктор Комаровський дав низку порад щодо важливої процедури
Доктор Комаровський розповів, що робити, якщо дитина реагує плачем на процес купання. Педіатр на своїй сторінці в Instagram порадив, що треба змінити, щоб процес купання став приємною частиною дня, як для малюка, так і для дорослих.
За словами педіатра, ситуація, коли дитина реагує плачем на купання не є рідкістю.
Ситуація, коли дитина плаче саме під час купання, виникає зовсім не рідко і задоволенням однозначно не приносить.
Комаровський назвав помилки при купанні дитини (фото: pixabay.com)
"Головне правило дитячого купання залишається незмінним: ніякого насильства, задоволення для всіх", - пише Комаровський.
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Якщо дитині не подобається купатися у воді +32 градуси, її можна посадити у ванну з +35 і поступово знижувати температуру стрйкою холодної води до +32.
Комаровський назвав помилки при купанні дитини (фото: vk.com mamairebenok)
Крім того, можна спробувати спільне купання з мамою.
"Попередньо вимиту маму занурюють у ванну, після чого туди ж додають дитя..." - резюмував педіатр.