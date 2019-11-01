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Не хвалите ребенка: Комаровский развенчал популярное заблуждение

STYLERПерсоны    01.11.2019 - 07:35
Не хвалите ребенка: Комаровский развенчал популярное заблуждение
Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский уверен, что ребенок лучше знает свою порцию

Доктор Комаровский рассказал о том, к чему может привести "синдром чистой тарелки". Так педиатр на своей Inatagram-странице называет радость взрослых от того, что ребенок полностью справился с предложенной ему порцией.

По словам Евгения Комаровского, желание впихнуть в ребенка количество еды, которое взрослые считают правильным, приводит к формированию неправильных пищевых привычек, с которыми ему придется бороться во взрослой жизни.

Особенно актуально это сегодня, когда дети мало двигаются, много времени проводя за гаджетами.

Перекармливая ребенка взрослые делают ему медвежью услугу, которая может закончиться ожирением и психологическим комплексам в будущем.

Не хвалите ребенка: Комаровский развенчал популярное заблуждение

Комаровский рассказал, как правильно кормить ребенка (фото: unsplash.com)

"Избыток пищи порождает многократно больше проблем со здоровьем, чем ее умеренный дефицит", - пишет педиатр.

Комаровский дал ряд советов, о том, как сформировать правильные пищевые привычки у малыша:

  • не нужно хвалить ребенка за съеденную еду,
  • не настаивайте на доедании всей порции и демонстрации пустой тарелки.

"Если еда все время остается - значит, проблемы не у ребенка, а у тех, кто его кормит. Ваши представления о "правильной порции" не соответствуют потребностям вашего ребенка", - резюмировал педиатр.

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