Никаких поблажек: как отбывает наказание скандальная Алена Зайцева

Алена Зайцева, которая совершила смертельное ДТП в городе Харькове и была признана виновной, отбывает наказание в Покровском исправительном центре № 79. Как выглядит жизнь 20-летней студентки сейчас, пишет УНИАН.

Начальница исправительного центра Инна Мицюк отметила, что после того, как к ним приехала Зайцева – их стали меньше критиковать.

"Еще летом в новостях писали, какое у нас заведение ужасное, как над женщинами издеваются. Приехала Зайцева – и стали самой лучшей тюрьмой", - сказала она.

Она добавила, что выбора у Зайцевой не было, так как в Украине есть несколько колоний для женщин, а вот исправительный центр только один, куда определяют тех, кто впервые осужден за преступления по неосторожности или за не тяжкие преступления.

Условия Покровского центра действительно отличаются от большинства колоний – нет решеток на окнах, осужденные могут свободно гулять по территории, ездить в магазины, пользоваться интернетом и телефонами. Однако Алену Зайцеву эти мягкие условия не касаются, так как в ее приговоре стоит не ограничение свободы, а лишение свободы.

Где отбывает наказание Зайцева

Она отбывает наказание в отдельном секторе, где осужденным выдают смартфоны только в дежурной части, а гулять можно только в небольшом дворике, который огражден стеной с колючей проволокой.

В комнате с Аленой Зайцевой проживает еще три человека. Сама комната похожа на обычное общежитие с интерьером – у каждой осужденной кровать и одна тумба на два человека. На стенах нет картинок или фото, есть только коврики с вышитыми надписями. Кровати старые – металлические каркасы, застеленные простыми покрывалами. На тумбочках – никаких личных вещей. В 22:00 – отбой.

"Чего только о на не писали! На одном сайте нашли фотографии из другой колонии, написали, что Зайцева заказала двуспальную кровать. Нам смешно, а люди верят. Я понимаю, что все ожидают увидеть. Даже прокурор у нас переспрашивал: "Это точно она?". На ней обычная одежда, не брендовая. Ходит, как все, не на лабутенах. Обычная девочка, только залюбленная родителями", - рассказала Инна Мицюк.

В центре есть комната с красивой мебелью – это комната для длительных свиданий, которая состоит из спальни с двуспальной кроватью, душевой и кухни. В такую комнату к Зайцевой приезжала мама и сестра.

Также есть в этом блоке еще несколько помещений. Там на стене висит икона Богоматери и текст молитвы "Отче наш". Рядом – стенгазета и самодельные открытки. На тумбе стоит телевизор с плоским экраном. В комнате есть еще два обеденных стола, за которыми осужденным разрешают обедать, если они по какой-то причине не хотят это делать в общей столовой. Также там есть микроволновка.

Как питается Алена Зайцева

Из 83 осужденных отдельно питается 12 человек, в том числе и Алена Зайцева. Некоторым продукты присылают родственники, если есть деньги, то можно вызвать курьера или съездить в супермаркет в сопровождении инспектора.

"Они возмущаются: "Мы же можем сами. Вы за нами, как тень ходите". Но мне "дешевле" отправить в магазин сотрудника, чем потом ловить наших женщин по всей Украине. Они быстрые. При другом руководителе были побеги. Последний раз девушка сбежала зимой 2014. Искали ее на родине, на Закарпатье, а нашли в 100 километрах, у жениха в Запорожье. Она у него нормально пожила месяц, а мы помучились – бегали по морозам", - сообщила начальник центра.

Чем занимается Зайцева в исправительном центре

Инна Мицюк призналась, что обязательной работы в центре нет, но осужденным лучше согласиться чем-то заниматься, так как это дает льготы для досрочного освобождения.

"У нас вышивают вышиванки. Предложили поработать в мастерской Зайцевой, она согласилась. У нас ручная вышивка, не машинная. Дали ей вышить галстук – получилось, кто-то учил ее держать в руках иглу с нитками. У нас обязательного труда нет, она могла бы не работать. Но потом приходит время, когда должна наступить льгота. Чтобы получить условно-досрочное освобождение, лучше работать, учувствовать в жизни колонии и не нарушать", - объяснила Мицюк.

Алена Зайцева может рассчитывать на минимальную зарплату, но при условии выполнения определенного объема работ. При этом из суммы вычитаются деньги на питание, оплату коммунальных услуг, а также – вычитаются деньги на компенсацию семьям потерпевших в ДТП. Сколько будут вычитать из зарплаты Зайцевой – еще не известно, так как не пришли документы.

Зайцева будет работать по 40 часов в неделю, и если будут заказы – то ее зарплата может составить 2000 гривен.

Также Инна Мицяк рассказала, что осужденные, которые отбыли треть или половину срока, могут рассчитывать на смягчение наказания. Если Зайцева будет соблюдать правила, то ее могут перевести из закрытого сектора в обычный, где она сможет пользоваться интернетом и телефоном, а также гулять по территории.