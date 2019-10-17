Ніяких поблажок: як відбуває покарання скандальна Олена Зайцева

Олена Зайцева, яка вчинила смертельну ДТП у місті Харкові і була визнана винною, відбуває покарання в Покровському виправному центрі № 79. Як виглядає життя 20-річної студентки зараз, пише УНІАН.

Начальник виправного центру Інна Мицюк зазначила, що після того, як до них приїхала Зайцева – їх стали менше критикувати.

"Ще влітку в новинах писали, який у нас заклад жахливий, як знущаються над жінками. Приїхала Зайцева – і стали найкращою в'язницею", - сказала вона.

Вона додала, що вибору у Зайцевої не було, так як в Україні є кілька колоній для жінок, а от виправний центр тільки один, куди визначають тих, хто вперше засуджений за злочини з необережності або за не тяжкі злочини.

Умови Покровського центру дійсно відрізняються від більшості колоній – немає ґрат на вікнах, засуджені можуть вільно гуляти по території, їздити в магазини, користуватися інтернетом та телефоном. Однак Олену Зайцеву ці м'які умови не стосуються, так як в її вироку вказано не обмеження волі, а - позбавлення волі.

Де відбуває покарання Зайцева

Вона відбуває покарання в окремому секторі, де засудженим видають смартфони тільки в черговій частині, а гуляти можна тільки в невеликому дворику, який огороджений стіною з колючим дротом.

В кімнаті з Оленою Зайцевою проживає ще три людини. Сама кімната схожа на звичайний гуртожиток з інтер'єром – у кожної засудженої ліжко і одна тумба на дві людини. На стінах немає картинок або фото, є тільки килимки з вишитими написами. Ліжка старі – металеві каркаси, застелені простими покривалами. На тумбочках – ніяких особистих речей. В 22:00 – відбій.

"Чого тільки про не писали! На одному сайті знайшли фотографії з іншої колонії, написали, що Зайцева замовила двоспальне ліжко. Нам смішно, а люди вірять. Я розумію, що всі очікують побачити. Навіть прокурор у нас перепитував: "Це точно вона?". На ній звичайний одяг, не брендовий. Ходить, як всі, не на лабутенах. Звичайна дівчинка, тільки залюблена батьками", - розповіла Інна Мицюк.

У центрі є кімната з красивими меблями – це кімната для тривалих побачень, яка складається з спальні з двоспальним ліжком, душової і кухні. В таку кімнату до Зайцевої приїжджала мама і сестра.

Також є в цьому блоці ще кілька приміщень. Там на стіні висить ікона Богоматері і текст молитви "Отче наш". Поруч – стінгазета і саморобні листівки. На тумбі стоїть телевізор з плоским екраном. В кімнаті є ще два обідні столи, за якими засудженим дозволяють обідати, якщо вони з якоїсь причини не хочуть це робити в загальній їдальні. Також там є мікрохвильовка.

Як харчується Олена Зайцева

З 83 засуджених окремо харчується 12 осіб, в тому числі і Олена Зайцева. Деяким продукти надсилають родичі, якщо є гроші, то можна викликати кур'єра або з'їздити в супермаркет у супроводі інспектора.

"Вони обурюються: "Ми ж можемо самі. Ви за нами, як тінь ходите". Але мені "дешевше" відправити в магазин співробітника, ніж потім ловити наших жінок по всій Україні. Вони швидкі. При іншому керівнику були втечі. Останній раз дівчина втекла взимку 2014. Шукали її на батьківщині, на Закарпатті, а знайшли в 100 кілометрах, у нареченого в Запоріжжі. Вона у нього нормально пожила місяць, а ми помучилися – бігали по морозах", - повідомила начальник центру.

Чим займається Зайцева у виправному центрі

Інна Мицюк зізналася, що обов'язкової роботи в центрі немає, але засудженим краще погодитися чимось займатися, так як це дає пільги для дострокового звільнення.

"У нас вишивають вишиванки. Запропонували попрацювати в майстерні Зайцевій, вона погодилася. У нас ручна вишивка, не машинна. Дали їй вишити краватку – вийшло, хтось вчив її тримати в руках голку з нитками. У нас обов'язкової праці немає, вона могла б не працювати. Але потім приходить час, коли має настати пільга. Щоб отримати умовно-дострокове звільнення, краще працювати, приймати участь в житті колонії і не порушувати", - пояснила Мицюк.

Олена Зайцева може розраховувати на мінімальну зарплату, але за умови виконання визначеного обсягу робіт. При цьому з суми віднімаються гроші на харчування, оплату комунальних послуг, а також – віднімаються гроші на компенсацію сім'ям потерпілих у ДТП. Скільки будуть віднімати із зарплати Зайцевої – ще не відомо, так як не прийшли документи.

Зайцева буде працювати по 40 годин на тиждень, і якщо будуть замовлення – то її зарплата може становити 2000 гривень.

Також Інна Мицяк розповіла, що засуджені, які відбули третину або половину терміну, можуть розраховувати на пом'якшення покарання. Якщо Зайцева буде дотримуватися правил, то її можуть перевести з закритого сектора в звичайний, де вона зможе користуватися інтернетом та телефоном, а також гуляти по території.