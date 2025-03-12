"Ніхто не знає, як я досі жива": зірка "Району Беверлі-Хіллз" зізналася, що не п'є воду

Торі Спеллінг заявила, що ненавидить воду і докладає всіх зусиль, щоб не пити її, обираючи натомість кокосову воду чи газовану.

"Я не п’ю воду. І коли я кажу, що не п’ю воду, я дійсно не п’ю її. Як я досі живу, ніхто не знає. Я як кактус: іноді мене поливають, і я якось виживаю. Але я відчуваю до цього огиду!" - сказала 51-річна акторка. Торі Спеллінг (фото: instagram.com/torispelling)

Знаменитість також поділилася, що їй важко сприймати ідею, що її напої можуть бути отруєні, розповівши, що коли її колишній чоловік Дін Макдермотт нещодавно дав їй імбирний ель, вона запідозрила, що він міг щось додати до нього.

Зі слів Спеллінг, її екс-обранець одного разу запитав: "Ти - мати моїх дітей. Навіщо мені хотіти тебе отруїти?". На що вона відповіла: "Слухай, нічого особистого. Я так думаю про всіх". Торі Спеллінг з екс-чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/torispelling)

Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" також згадала, що ще в дитинстві, коли її мати, Кенді, давала їй ліки, їй доводилося змішувати їх із сиропом кока-коли.

"Я завжди питала: "Що ти туди поклала? Що ти мені даєш?" А мама у відповідь: "Ти що, думаєш, я тебе отрую?", - поділилася акторка.

"Це тягнеться ще з дитинства. Це дивний, ірраціональний страх перед рідинами, які передають мені інші люди. Я не п'ю воду. Я не називаю це водобоязню. Просто люблю казати, що ненавиджу воду. Можна сказати, що у мене на неї алергія", - зізналася Спеллінг.

Хто така Торі Спеллінг

Торі Спеллінг - американська акторка, письменниця та телеведуча, яка здобула популярність завдяки ролі Донни Мартін у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210".

Вона народилася 16 травня 1973 року в Лос-Анджелесі в родині відомого телевізійного продюсера Аарона Спеллінга та Кенді Спеллінг.

Окрім акторської кар’єри, Торі є авторкою кількох автобіографічних книг, які стали бестселерами. Вона також брала участь у реаліті-шоу та веде власний подкаст MisSPELLING.

У 2006 році одружилася з канадським актором Діном Макдермоттом, і в них народилося п’ятеро дітей. У 2023 році стало відомо про їхнє розставання. Торі Спеллінг з дітьми (фото: instagram.com/torispelling)

Попри те, що її батько залишив після себе величезний статок, Торі не отримала значної спадщини й неодноразово розповідала про фінансові труднощі.

Вас може зацікавити