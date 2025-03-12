"Никто не знает, как я до сих пор жива": звезда "Района Беверли-Хиллз" призналась, что не пьет воду

Тори Спеллинг заявила, что ненавидит воду и прилагает все усилия, чтобы не пить ее, выбирая вместо этого кокосовую воду или газировку.

"Я не пью воду. И когда я говорю, что не пью воду, я действительно не пью ее. Как я до сих пор живу, никто не знает. Я как кактус: иногда меня поливают, и я как-то выживаю. Но я испытываю к этому отвращение!" - сказала 51-летняя актриса. Тори Спеллинг (фото: instagram.com/torispelling)

Знаменитость также поделилась, что ей тяжело воспринимать идею, что ее напитки могут быть отравлены, рассказав, что когда ее бывший муж Дин Макдермотт недавно дал ей имбирный эль, она заподозрила, что он мог что-то добавить в него.

По словам Спеллинг, ее экс-избранник однажды спросил: "Ты - мать моих детей. Зачем мне хотеть тебя отравить?" На что она ответила: "Слушай, ничего личного. Я так думаю обо всех". Тори Спеллинг с экс-супругом и детьми (фото: instagram.com/torispelling)

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" также вспомнила, что еще в детстве, когда ее мать, Кэнди, давала ей лекарства, ей приходилось смешивать их с сиропом кока-колы.

"Я всегда спрашивала: "Что ты туда положила? Что ты мне даешь?" А мама в ответ: "Ты что, думаешь, я тебя отравлю?", - поделилась актриса.

"Это тянется еще с детства. Это странный, иррациональный страх перед жидкостями, которые передают мне другие люди. Я не пью воду. Я не называю это водобоязнью. Просто люблю говорить, что ненавижу воду. Можно сказать, что у меня на нее аллергия", - призналась Спеллинг.

Кто такая Тори Спеллинг

Тори Спеллинг - американская актриса, писательница и телеведущая, которая получила известность благодаря роли Донны Мартин в сериале "Беверли-Хиллз, 90210".

Она родилась 16 мая 1973 года в Лос-Анджелесе в семье известного телевизионного продюсера Аарона Спеллинга и Кэнди Спеллинг.

Кроме актерской карьеры, Тори является автором нескольких автобиографических книг, которые стали бестселлерами. Она также участвовала в реалити-шоу и ведет собственный подкаст MisSPELLING.

В 2006 году вышла замуж за канадского актера Дина Макдермотта, и у них родилось пятеро детей. В 2023 году стало известно об их расставании. Тори Спеллинг с детьми (фото: instagram.com/torispelling)

Несмотря на то, что ее отец оставил после себя огромное состояние, Тори не получила значительного наследства и неоднократно рассказывала о финансовых трудностях.

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