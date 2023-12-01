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Так уже никто не делает. Худшие идеи для маникюра на Новый год (фото)

Пятница 01 декабря 2023 22:01
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Так уже никто не делает. Худшие идеи для маникюра на Новый год (фото) Антитренды в маникюре на Новый год (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

С наступлением зимы многие девушки и женщины хотят добавить себе праздничного настроения ярким новогодним маникюром. Однако не все дизайны остаются популярными из года в год. Модные эксперты считают, что некоторые варианта покрытия уже давно стали антитрендами и выглядят нелепо.

Как не стоит красить ногти на Новый год, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

Узоры и рисунки

Многие модницы любят украшать ногти снежинками, кружевом из белого лака и стразами. Однако сейчас такой дизайн смотрится не только дешево, но и неуместно.

Так уже никто не делает. Худшие идеи для маникюра на Новый год (фото)Неудачный маникюр на Новый год (фото: instagram.com/beautywithbabylay)

Откажитесь от обилия рисунков и слишком "наляпистого" дизайна. Отдайте предпочтение минимализму. И даже если вам хочется украсить маникюр снежинками, пусть это будет один рисунок на одном из пальчиков, но никак не "картина" на всех десяти ногтях.

Сочетание несочетаемого

Также эксперты советуют отказаться от обилия ярких элементов. Если вы уже выбрали покрытие с блестящей втиркой, едва ли на ногтях будут удачно смотреться узоры.

Так уже никто не делает. Худшие идеи для маникюра на Новый год (фото)

Пример "провального" маникюра, который выглядит нелепо (скриншот)

Особенно неудачным считается сочетание белого цвета с блестящим медным лаком. Если вы очень хотите снежные рисунки, попробуйте дополнить ими маникюр в голубых, нежно-розовых или же бежевых тонах.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как выбрать цвет праздничного покрытия для маникюра на Новый год.

Помимо этого, недавно стало известно, что такое маникюр "дорогой женщины" и какие 7 правил помогут вам сделать ручки самыми красивыми.

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