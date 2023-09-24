"Такі помилки коштують дорого". Академік пояснив, чи треба відновлювати Каховське водосховище

Чи треба відбудовувати Каховське водосховище

"Площа водосховища становила 2,1 тис. кв. км, або 24% від площі дніпровських водосховищ, а ГЕС виробляла 8% енергії від дніпровських водосховищ, або 1 % від загальної кількості електроенергії в Україні. То чи є смисл затоплювати таку велику територію, щоб отримувати так мало енергії?"- заявляє Дідух.

Він додає, що потрібно лише частково затопити водосховище, щоб наповнити водоканал, зробити судноплавним Дніпро і забезпечити водоохолоджуючий басейн атомної станції. А електроенергія - це вже другорядне.

"Треба максимально скоротити площу затоплення, але зовсім не затоплювати - теж не можна. Тут мають вирахувати гідрологи, скільки потрібно води для здійснення відповідних функцій, а екологи мають порахувати втрати. Крім того, оцінити вигоди і втрати різних екосистемних послуг і прийняти виважене рішення", - пояснює академік.

Дідух зазначає, що на місці водосховища можна у певних місцях побудувати дамби чи поглибити русло, але це все має бути зважено.

"Потрібно все прорахувати. Бо в нас рахують воду та електроенергію, а на екологічні та інші втрати уваги не звертають. А тут треба зробити виважений висновок, бо такі помилки коштують дорого і ситуацію назад не повернеш. Слід врахувати і різні побічні ефекти", - наголошує експерт.

Ось так виглядало Каховське водосховище влітку (фото: надав Яків Дідух)

Що буде, якщо Каховське водосховище знову затопити

Академік пояснює, що до того часу, поки Україна зможе відновити водосховище, ці території уже покриються рослинністю.

"Через 8 років там будуть високі дерева та високотрав'я. Коли ці зарості затоплять, органіка перегниватиме і забруднюватиме повітря, бо проточність води незначна. Хоча це не ті масштаби, що спричиняють підвищення температури, але це суперечить доктрині охорони довкілля і боротьби з потеплінням", - заявляє Дідух.

Гідрологи кажуть, що водойми позитивно впливають на клімат, але лісові екосистеми теж і навіть існує гіпотеза, що саме лісовий "насос" закачує вологу і сприяє збільшенню кількості опадів.

"Усі ці аспекти треба прорахувати та оцінити у вигляді різних сценаріїв, а тоді слід приймати виважене рішення. Сьогодні у світі заведено розробляти різні сценарії, навіть негативні і відбирати оптимальний варіант", - пояснює академік.