ua en ru
Вт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Осушення Каховського водосховища може посилити опустелювання півдня України, - Міноборони

Вівторок 05 вересня 2023 14:08
UA EN RU
Осушення Каховського водосховища може посилити опустелювання півдня України, - Міноборони Фото: Каховське водосховище після підриву ГЕС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Осушення Каховського водосховища внаслідок підриву росіянами греблі ГЕС може посилити тенденції опустелювання півдня України. Це матиме вплив на глобальну продовольчу систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майора Владислава Дударя на брифінгу у Military Media Center.

Дудар нагадав, що водосховище зберігало 94% води, яка живила 30 меліоративних систем Херсонської області, 74% меліоративних систем Запорізької та 30% - Дніпропетровської областей.

За його словами, попри те, що показники середнього рівня річних опадів у Херсонській області перевищують показники властиві пустелям тієї ж Іспанії (400 мм проти 200 мм), відсутність сталого водопостачання, яке забезпечувалось водосховищем, негативно впливатиме на екологію півдня.

"У зв’язку з антропогенним характером екосистеми Херсонської області та з відсутністю ведення сільського господарства це (осушення водосховища - ред.) впливатиме негативно", - зазначив Дудар.

Підрив росіянами Каховської ГЕС

Нагадаємо, на початку червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок цього було затоплено низку населених пунктів на півдні.

Росіяни почали звинувачувати Україну в нібито ракетному ударі. Але такі фантазії швидко спростували - західні ЗМІ взяли коментарі у фахівців у інженерній справі, які стверджували, що подібні руйнування міг спричинити лише підрив зсередини.

Міністр МВС України Ігор Клименко заявив, що внаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина. За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Каховське водосховище
NEWS
Ердоган про російсько-українську війну: миру на горизонті не видно
Ердоган про російсько-українську війну: миру на горизонті не видно
DAILY
Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту