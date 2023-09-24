"Такие ошибки стоят дорого". Академик объяснил, нужно ли восстанавливать Каховское водохранилище

Нужно ли отстраивать Каховское водохранилище

"Площадь водохранилища составляла 2,1 тыс. кв. км, или 24% от площади днепровских водохранилищ, а ГЭС производила 8% энергии от днепровских водохранилищ, или 1% от общего количества электроэнергии в Украине. То есть смысл затапливать такую большую территорию, чтобы получать так мало энергии?" - заявляет Дидух.

Он добавляет, что нужно частично затопить водохранилище, чтобы наполнить водоканал, сделать судоходным Днепр и обеспечить водоохлаждающий бассейн атомной станции. А электроэнергия - это уже второстепенное.

"Нужно максимально сократить площадь затопления, но совсем не затапливать - тоже нельзя. Здесь должны вычислить гидрологи, сколько нужно воды для осуществления соответствующих функций, а экологи должны сосчитать потери. Кроме того, оценить выгоды и потери различных экосистемных услуг и принять взвешенное решение", - объясняет академик.

Дидух отмечает, что на месте водохранилища можно в определенных местах построить дамбы или углубить русло, но все это должно быть взвешено.

"Нужно все просчитать. Потому что у нас считают воду и электроэнергию, а на экологические и другие потери внимания не обращают. А тут надо сделать взвешенный вывод, потому что такие ошибки стоят дорого и ситуацию обратно не вернешь. Следует учесть и различные побочные эффекты", - подчеркивает эксперт.

Вот так выглядело Каховское водохранилище летом (фото: предоставил Яков Дидух)

Что будет, если Каховское водохранилище снова затопить

Академик объясняет, что до тех пор, пока Украина сможет восстановить водохранилище, эти территории уже покроются растительностью.

"Через 8 лет там будут высокие деревья и трава. Когда эти заросли затопят, органика будет перегнивать и загрязнять воздух, потому что проточность воды незначительна. Хотя это не те масштабы, которые влекут за собой повышение температуры, но это противоречит доктрине охраны окружающей среды и борьбы с потеплением", - заявляет Дидух.

Гидрологи говорят, что водоемы оказывают положительное влияние на климат, но лесные экосистемы тоже и даже существует гипотеза, что именно лесной "насос" закачивает влагу и способствует увеличению количества осадков.

"Все эти аспекты нужно просчитать и оценить в виде разных сценариев, а затем следует принимать взвешенное решение. Сегодня в мире принято разрабатывать разные сценарии, даже отрицательные и отбирать оптимальный вариант", - объясняет академик.