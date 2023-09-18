Зелене безкрайнє "поле". Дивіться, як зараз виглядає Каховське водосховище (фото і відео)
Каховське водосховище через 3 місяці після російського теракту поросло деревцями та зеленню, й майже перетворилося на поле.
Новими кадрами водосховища поділився керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram.
Як виглядає зараз Каховське водосховище
Очільник ОП підписав відео дуже лаконічно, проте дуже влучно - екоцид... Каховське водосховище.
На кадрах можна побачити, що гектари землі, які колись були під водою, зараз рясно зазеленіли і більше схожі на поля.
Днями фото Каховського водосховища також ділився український публічний діяч, прокурор і юрист Владислав Куценко.
"Зелене безкрайнє "поле", що можна побачити за ставками річки Конка, за залізницею - зовсім не поле, а те, на що перетворилось Каховське водосховище після теракту, що вчинив російський агресор на Каховській ГЕС. Тепер це тисячі гектарів сухої землі, у минулому днища, дуже щільно вкриті зеленню - молодими деревцями та травою, а не очеретом, як може здатися", - написав Куценко у Facebook.
Ось так зараз виглядає Каховське водосховище (фото: Facebook.com/Владислав Куценко)
Нагадаємо, що з моменту теракту на Каховському водосховищі, який влаштували росіяни, пройшли понад 3 місяці. Дамбу окупанти підірвали 6 червня, після чого сотні будинків в Херсонській області опинились затопленими, так само як і значні території сільськогосподарських угідь.
Внаслідок обміління водосховища на поверхню вийшли ділянки територій, які потенційно цікаві з точки зору археології. Але цінні артефакти опинились під загрозою. Також теракт завдав непоправної шкоди флорі та фауні регіону.
Раніше ми писали про те, які археологічні знахідки можна знайти на місці Каховського водосховища.
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