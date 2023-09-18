Зелене безкрайнє "поле". Дивіться, як зараз виглядає Каховське водосховище (фото і відео)

Каховське водосховище через 3 місяці після російського теракту поросло деревцями та зеленню, й майже перетворилося на поле.

Як виглядає зараз Каховське водосховище

Очільник ОП підписав відео дуже лаконічно, проте дуже влучно - екоцид... Каховське водосховище.

На кадрах можна побачити, що гектари землі, які колись були під водою, зараз рясно зазеленіли і більше схожі на поля.

Днями фото Каховського водосховища також ділився український публічний діяч, прокурор і юрист Владислав Куценко.

"Зелене безкрайнє "поле", що можна побачити за ставками річки Конка, за залізницею - зовсім не поле, а те, на що перетворилось Каховське водосховище після теракту, що вчинив російський агресор на Каховській ГЕС. Тепер це тисячі гектарів сухої землі, у минулому днища, дуже щільно вкриті зеленню - молодими деревцями та травою, а не очеретом, як може здатися", - написав Куценко у Facebook.

Ось так зараз виглядає Каховське водосховище (фото: Facebook.com/Владислав Куценко)

Нагадаємо, що з моменту теракту на Каховському водосховищі, який влаштували росіяни, пройшли понад 3 місяці. Дамбу окупанти підірвали 6 червня, після чого сотні будинків в Херсонській області опинились затопленими, так само як і значні території сільськогосподарських угідь.

Внаслідок обміління водосховища на поверхню вийшли ділянки територій, які потенційно цікаві з точки зору археології. Але цінні артефакти опинились під загрозою. Також теракт завдав непоправної шкоди флорі та фауні регіону.