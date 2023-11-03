Ніхто не замітить підміни: як приготувати нагетси без грама м’яса

Замість печериць можна взяти улюблені гриби, поекспериментувати зі спеціями або додати улюблені спеції в кляр. Все залежить від ваших смакових уподобань та бажань.

Що знадобиться

Для того, щоб приготувати грибні нагетси, знадобляться такі інгредієнти:

печериці - 8 шт.

вода - 120 мл

крохмаль кукурудзяний - 40 г

борошно пшеничне - 40 г

кукурудзяні пластівці - 50 г

паприка мелена - 1/2 ч. л.

часник сушений - 1/2 ч. л.

сіль, перець чорний мелений - до свого смаку

олія соняшникова - 200 мл

Спосіб приготування

Спочатку потрібно від’єднати ніжки грибів від капелюшків і промити. Далі наріжте ніжки та капелюшки грибів скибочками середнього розміру.

Кукурудзяні пластівці насипте в пакет і подрібніть, а крихту відправте в миску.

Після цього кукурудзяний крохмаль відправте в іншу миску, змішайте з борошном, порошком, паприкою, сіллю і перцем. В отриману суміш влийте воду і все перемішайте - повинне вийти кремоподібне тісто.

Шматочки грибів занурте в тісто та обваляйте в крихті з кукурудзяних пластівців.

Нагетси обсмажте на сковороді з олією з обох боків до золотистого кольору.

Рецепт грибних нагетсів (фото: Freepik)