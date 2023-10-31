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Чудовий варіант для сніданку: як швидко приготувати смачні солодкі деруни

Вівторок 31 жовтня 2023 18:38
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Чудовий варіант для сніданку: як швидко приготувати смачні солодкі деруни Рецепт яблучних дерунів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Деруни - улюблена страва багатьох. Усі їли класичну страву з картоплею, але зовсім незвичайними вважаються хрусткі солодкі деруни з яблуками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал Twins Kitchen.

На приготування яблучних дерунів потрібно лише 20 хвилин.

Список інгредієнтів

Для приготування знадобляться такі продукти:

  • яблука - 3 шт.
  • яйця курячі - 2 шт.
  • цукор - 2 ст. л
  • кориця мелена - 1 ч. л
  • мускатний горіх мелений - 1/2 ч. л
  • ваніль - 10 г
  • борошно пшеничне - 3 ст. л
  • масло вершкове - до свого смаку

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити яблука, очистити та натерти в миску на середню тертку. Після цього додайте до них яйця, цукор, мелену корицю, мелений мускатний горіх, ваніль та борошно. Ретельно все перемішайте, щоб добре з’єдналися всі інгредієнти.

Далі сковорідку потрібно змастити вершковим маслом. Яблучну масу викладайте столовою ложкою, надайте їй необхідної форми.

Обсмажуйте деруни до золотистого кольору з обох боків.

Чудовий варіант для сніданку: як швидко приготувати смачні солодкі деруниЧудовий варіант для сніданку: як швидко приготувати смачні солодкі деруниЧудовий варіант для сніданку: як швидко приготувати смачні солодкі деруниЧудовий варіант для сніданку: як швидко приготувати смачні солодкі деруниЧудовий варіант для сніданку: як швидко приготувати смачні солодкі деруниРецепт яблучних дерунів (фото: скриншот)

Раніше ми повідомляли, як приготувати смачні деруни з моркви.

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