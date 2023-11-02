Найсмачніший гарбузовий суп, який обов'язково треба скуштувати цієї осені: рецепт від Ярославського

Восени саме час випробовувати нові рецепти з гарбузів. Хітом цього сезону на вашій кухні може стати суп, із додаванням консервованих томатів та гарбузового насіння.

Найсмачніший рецепт гарбузового супу

"В осінньо-зимовий сезон я досить часто дегустую супи з гарбуза. І мене завжди накриває нестримним потоком солодкого смаку, що, звичайно, дещо заважає в гарбузовому супі. Та все ж одного разу мені вдалося знайти найсмачніший рецепт цієї страви, яким я з особливим задоволенням ділюся з вами", - каже кухар.

Як вибрати гарбуз:

беріть яскраві за кольором м’якоті сорти - чим яскравіше, тим смачніше

скуштуйте сирий гарбуз і ви відразу зрозумієте його характеристики

хорошими вважаються довгасті сорти, Ромашка і Мускат

Інгредієнти:

600-700 г печеного гарбуза з чебрецем

100 г цибулі

300 г консервованих томатів у власному соку

20 г жовтої пасти карі або сухої суміші

гарбузове насіння, гарбузова олія

олія для смажіння і запікання

Як приготувати

Очистьте гарбуз, наріжте на довільні шматки, скропіть оливковою олією і посипте сіллю свіжі гілочки чебрецю. Запікайте в духовій шафі під фольгою або в рукаві протягом 30 хвилин за температури 200 градусів.

"Потім я відкриваю і ще хвилин 10 печу - підсушую гарбуз. Взимку я використовую томати Пелаті, але якщо є свіжі - то треба їх узяти вдвічі більше і попередньо бланшувати, щоб зняти шкірку", - каже Ярославський.

Наріжте цибулю. На середньому вогні обсмажте до легкого рум’янцю, додайте томати і протушкуйте ще 10 хвилин.

Додайте запечений гарбуз, навіть з рідиною, якщо є на деко. Також влийте овочевий бульйон або воду, доведіть до кипіння і занурювальним блендером перебийте все у пюре. Водою регулюйте бажану густоту.

Посоліть і додайте за смаком пасти каррі. Подавайте страву гарячою, поливши гарбузовою олією та посипавши трохи підсушеним гарбузовим насінням.

"До речі, можна також додавати кокосові вершки - як прикрасу або для урізноманітнення смаку вже під час подачі страви. Також цей рецепт підійде на Великий піст. Смакуйте із задоволенням", - каже Ярославський.