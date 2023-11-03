Ніхто не замітить підміни: як приготувати нагетси без грама м’яса
Усі діти обожнюють їсти нагетси. Приготувати їх удома зовсім нескладно, але за традиційним рецептом така закуска є доволі калорійною. Однак, таку закуску можна приготувати з грибів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Замість печериць можна взяти улюблені гриби, поекспериментувати зі спеціями або додати улюблені спеції в кляр. Все залежить від ваших смакових уподобань та бажань.
Що знадобиться
Для того, щоб приготувати грибні нагетси, знадобляться такі інгредієнти:
- печериці - 8 шт.
- вода - 120 мл
- крохмаль кукурудзяний - 40 г
- борошно пшеничне - 40 г
- кукурудзяні пластівці - 50 г
- паприка мелена - 1/2 ч. л.
- часник сушений - 1/2 ч. л.
- сіль, перець чорний мелений - до свого смаку
- олія соняшникова - 200 мл
Спосіб приготування
Спочатку потрібно від’єднати ніжки грибів від капелюшків і промити. Далі наріжте ніжки та капелюшки грибів скибочками середнього розміру.
Кукурудзяні пластівці насипте в пакет і подрібніть, а крихту відправте в миску.
Після цього кукурудзяний крохмаль відправте в іншу миску, змішайте з борошном, порошком, паприкою, сіллю і перцем. В отриману суміш влийте воду і все перемішайте - повинне вийти кремоподібне тісто.
Шматочки грибів занурте в тісто та обваляйте в крихті з кукурудзяних пластівців.
Нагетси обсмажте на сковороді з олією з обох боків до золотистого кольору.
Рецепт грибних нагетсів (фото: Freepik)
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