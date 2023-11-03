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Ніхто не замітить підміни: як приготувати нагетси без грама м’яса

П'ятниця 03 листопада 2023 18:28
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Ніхто не замітить підміни: як приготувати нагетси без грама м’яса Рецепт грибних нагетсів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Усі діти обожнюють їсти нагетси. Приготувати їх удома зовсім нескладно, але за традиційним рецептом така закуска є доволі калорійною. Однак, таку закуску можна приготувати з грибів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Замість печериць можна взяти улюблені гриби, поекспериментувати зі спеціями або додати улюблені спеції в кляр. Все залежить від ваших смакових уподобань та бажань.

Що знадобиться

Для того, щоб приготувати грибні нагетси, знадобляться такі інгредієнти:

  • печериці - 8 шт.
  • вода - 120 мл
  • крохмаль кукурудзяний - 40 г
  • борошно пшеничне - 40 г
  • кукурудзяні пластівці - 50 г
  • паприка мелена - 1/2 ч. л.
  • часник сушений - 1/2 ч. л.
  • сіль, перець чорний мелений - до свого смаку
  • олія соняшникова - 200 мл

Спосіб приготування

Спочатку потрібно від’єднати ніжки грибів від капелюшків і промити. Далі наріжте ніжки та капелюшки грибів скибочками середнього розміру.

Кукурудзяні пластівці насипте в пакет і подрібніть, а крихту відправте в миску.

Після цього кукурудзяний крохмаль відправте в іншу миску, змішайте з борошном, порошком, паприкою, сіллю і перцем. В отриману суміш влийте воду і все перемішайте - повинне вийти кремоподібне тісто.

Шматочки грибів занурте в тісто та обваляйте в крихті з кукурудзяних пластівців.

Нагетси обсмажте на сковороді з олією з обох боків до золотистого кольору.

Ніхто не замітить підміни: як приготувати нагетси без грама м’ясаРецепт грибних нагетсів (фото: Freepik)

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