Никто не заметит подмены: как приготовить нагетсы без грамма мяса

Все дети обожают есть нагетсы. Приготовить их дома совсем несложно, но по традиционному рецепту такая закуска достаточно калорийна. Однако такую закуску можно приготовить из грибов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba .

Вместо шампиньонов можно взять любимые грибы, поэкспериментировать со специями или добавить любимые специи в кляр. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений и желаний.

Что понадобится

Для того чтобы приготовить грибные нагетсы, понадобятся следующие ингредиенты:

шампиньоны - 8 шт.

вода - 120 мл

крахмал кукурузный - 40 г

мука пшеничная - 40 г

кукурузные хлопья - 50 г

паприка молотая - 1/2 ч. л.

чеснок сушеный - 1/2 ч. л.

соль, перец черный молотый - по своему вкусу

масло подсолнечное - 200 мл

Способ приготовления

Сначала нужно отсоединить ножки грибов от шляпок и промыть. Далее нарежьте ножки и шляпки грибов ломтиками среднего размера.

Кукурузные хлопья насыпьте в пакет и измельчите, а крошку отправьте в миску.

После этого кукурузный крахмал отправьте в другую миску, смешайте с мукой, порошком, паприкой, солью и перцем. В полученную смесь влейте воду и все перемешайте - должно получиться кремообразное тесто.

Кусочки грибов окуните в тесто и обваляйте в крохе из кукурузных хлопьев.

Нагетсы обжарьте на сковороде с маслом по бокам до золотистого цвета.