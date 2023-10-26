Ніхто не помітить, що в страві немає м'яса: ось як приготувати апетитні грибні котлети

Ідеальною веганською закускою стануть грибні котлети. Однак, якщо правильно їх приготувати, то ніхто й не здогадається, що у страві немає м’яса.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba .

Що знадобиться

Для приготування смачних грибних котлет, які сподобаються усім, потрібно:

печериці - 500 г

картопля - 500 г

цибуля ріпчаста - 1 шт

яйця курячі - 1 шт

зелень - до смаку

панірувальні сухарі - 40 г

сіль та перець чорний мелений - до смаку

олія соняшникова - 60 мл

сметана - 100 г

Спосіб приготування

Спочатку потрібно почистити, помити та нарізати невеликими кубиками гриби. Після цього чистимо цибулю та кришимо.

На гарячій сковороді обсмажуємо цибулю на олії до прозорості, потім додаємо гриби. За кілька хвилин солимо, перчимо, перемішуємо і обсмажуємо до випаровування рідини.

Гриби потрібно відкласти, щоб вони охололи.Тим часом картоплю чистимо, натираємо на середній тертці й відтискаємо сік.

У мисці з’єднуємо гриби, картоплю, яйце. Кладемо туди також подрібнену зелень, панірувальні сухарі, сіль, перець і добре перемішуємо.

В кінці з маси формуємо круглі котлетки і обсмажуємо їх на олії до рум’яності з обох боків.

Грибні котлети (фото: Feepik)