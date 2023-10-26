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Никто не заметит, что в блюде нет мяса: вот как приготовить аппетитные грибные котлеты

Четверг 26 октября 2023 14:08
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Никто не заметит, что в блюде нет мяса: вот как приготовить аппетитные грибные котлеты Грибные котлеты (фото: Feepik)
Автор: Татьяна Самарук

Идеальной веганской закуской станут грибные котлеты. Однако если правильно их приготовить, то никто и не догадается, что в блюде нет мяса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Что понадобится

Для приготовления вкусных грибных котлет, которые понравятся всем, нужно:

  • шампиньоны - 500 г
  • картофель - 500 г
  • лук репчатый - 1 шт
  • яйца куриные - 1 шт
  • зелень - по вкусу
  • панировочные сухари - 40 г
  • соль и перец черный молотый - по вкусу
  • масло подсолнечное - 60 мл
  • сметана - 100 г

Способ приготовления

Сначала нужно почистить, промыть и нарезать небольшими кубиками грибы. После этого чистим лук и крошим.

На горячей сковороде обжариваем лук на растительном масле до прозрачности, затем добавляем грибы. Через несколько минут солим, перчим, перемешиваем и обжариваем до испарения жидкости.

Грибы нужно отложить, чтобы они остыли. Тем временем картофель чистим, натираем на средней терке и отжимаем сок.

В миске соединяем грибы, картофель, яйцо. Кладем туда также измельченную зелень, панировочные сухари, соль, перец и хорошо перемешиваем.

В конце из массы формируем круглые котлетки и обжариваем их на растительном масле до румяности с обеих сторон.

Никто не заметит, что в блюде нет мяса: вот как приготовить аппетитные грибные котлеты

Грибные котлеты (фото: Feepik)

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