Никто не заметит, что в блюде нет мяса: вот как приготовить аппетитные грибные котлеты

Идеальной веганской закуской станут грибные котлеты. Однако если правильно их приготовить, то никто и не догадается, что в блюде нет мяса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba .

Что понадобится

Для приготовления вкусных грибных котлет, которые понравятся всем, нужно:

шампиньоны - 500 г

картофель - 500 г

лук репчатый - 1 шт

яйца куриные - 1 шт

зелень - по вкусу

панировочные сухари - 40 г

соль и перец черный молотый - по вкусу

масло подсолнечное - 60 мл

сметана - 100 г

Способ приготовления

Сначала нужно почистить, промыть и нарезать небольшими кубиками грибы. После этого чистим лук и крошим.

На горячей сковороде обжариваем лук на растительном масле до прозрачности, затем добавляем грибы. Через несколько минут солим, перчим, перемешиваем и обжариваем до испарения жидкости.

Грибы нужно отложить, чтобы они остыли. Тем временем картофель чистим, натираем на средней терке и отжимаем сок.

В миске соединяем грибы, картофель, яйцо. Кладем туда также измельченную зелень, панировочные сухари, соль, перец и хорошо перемешиваем.

В конце из массы формируем круглые котлетки и обжариваем их на растительном масле до румяности с обеих сторон.

Грибные котлеты (фото: Feepik)