Никто не заметит, что в блюде нет мяса: вот как приготовить аппетитные грибные котлеты
Идеальной веганской закуской станут грибные котлеты. Однако если правильно их приготовить, то никто и не догадается, что в блюде нет мяса.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Что понадобится
Для приготовления вкусных грибных котлет, которые понравятся всем, нужно:
- шампиньоны - 500 г
- картофель - 500 г
- лук репчатый - 1 шт
- яйца куриные - 1 шт
- зелень - по вкусу
- панировочные сухари - 40 г
- соль и перец черный молотый - по вкусу
- масло подсолнечное - 60 мл
- сметана - 100 г
Способ приготовления
Сначала нужно почистить, промыть и нарезать небольшими кубиками грибы. После этого чистим лук и крошим.
На горячей сковороде обжариваем лук на растительном масле до прозрачности, затем добавляем грибы. Через несколько минут солим, перчим, перемешиваем и обжариваем до испарения жидкости.
Грибы нужно отложить, чтобы они остыли. Тем временем картофель чистим, натираем на средней терке и отжимаем сок.
В миске соединяем грибы, картофель, яйцо. Кладем туда также измельченную зелень, панировочные сухари, соль, перец и хорошо перемешиваем.
В конце из массы формируем круглые котлетки и обжариваем их на растительном масле до румяности с обеих сторон.
Грибные котлеты (фото: Feepik)
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