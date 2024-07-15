"Ніхто не хоче помирати": Ротару висловилася про чоловіків-втікачів (відео)

Відома співачка та сестра Софії Ротару, Ауріка, вперше за довгий час дала інтерв'ю. Вона відмовилася коментувати щось, що стосується її родички, але усе ж розкрила певні деталі.
І коли тема дійшла до онука та сина "Хуторянки", які намагалися втекти з України на човнах, а потім усе ж "дивом" опинилися за кордоном, її сестра не змовчала.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), своєю думкою про ухилянтів Ауріка поділилася в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Журналістка зазначила, що не може не згадати про Руслана та Анатолія Євдокименків (сина та онука Ротару). На початку повномасштабної війни їх затримали на кордоні під час спроби втечі.
І тому Доротюк спитала, як сестра співачки ставиться до таких ситуацій. Адже відомо, що зять Ауріки не виїхав з України та працює у прокуратурі.
"Тут можна двояко якось до цього ставитися, бо я з одного боку розумію, що ніхто не хоче помирати. Взагалі молоді хлопці, які не знають, що таке війна, вони ніколи не стріляли, вони ніколи не тримали зброю в руках, вони налякані. І звісно вони хочуть втекти з України", - зазначила сестра Ротару.
"Я вважаю, що в Збройні Сили повинні йти люди, які мають досвід воєнній справі", - додала вона.
Софія Ротару та її онук (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
У відповідь на це Доротюк заявила, що може казати "грубі речі", але не може мовчати. Журналістка зазначиа, що люди, які хочуть та вміють воювати, "закінчуються".
"Я розумію, але я не знаю... Я не можу засуджувати, не можу. Мені їх також і шкода, і я розумію, що вони не хочуть помирати", - сумно сказала Ауріка.
До слова, раніше ми розповідали, як живе онук Ротару після втечі з України.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що співачка Гайтана "засвітилася" за кордоном та виступила з російськими піснями.