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"Ніхто не хоче помирати": Ротару висловилася про чоловіків-втікачів (відео)

Сестри Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Поліна Іваненко

Відома співачка та сестра Софії Ротару, Ауріка, вперше за довгий час дала інтерв'ю. Вона відмовилася коментувати щось, що стосується її родички, але усе ж розкрила певні деталі.

І коли тема дійшла до онука та сина "Хуторянки", які намагалися втекти з України на човнах, а потім усе ж "дивом" опинилися за кордоном, її сестра не змовчала.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), своєю думкою про ухилянтів Ауріка поділилася в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"Не можу засуджувати"

Журналістка зазначила, що не може не згадати про Руслана та Анатолія Євдокименків (сина та онука Ротару). На початку повномасштабної війни їх затримали на кордоні під час спроби втечі. 

І тому Доротюк спитала, як сестра співачки ставиться до таких ситуацій. Адже відомо, що зять Ауріки не виїхав з України та працює у прокуратурі.

Ауріка Ротару (скріншот)

"Тут можна двояко якось до цього ставитися, бо я з одного боку розумію, що ніхто не хоче помирати. Взагалі молоді хлопці, які не знають, що таке війна, вони ніколи не стріляли, вони ніколи не тримали зброю в руках, вони налякані. І звісно вони хочуть втекти з України", - зазначила сестра Ротару.

"Я вважаю, що в Збройні Сили повинні йти люди, які мають досвід воєнній справі", - додала вона.

Софія Ротару та її онук (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

У відповідь на це Доротюк заявила, що може казати "грубі речі", але не може мовчати. Журналістка зазначиа, що люди, які хочуть та вміють воювати, "закінчуються". 

"Я розумію, але я не знаю... Я не можу засуджувати, не можу. Мені їх також і шкода, і я розумію, що вони не хочуть помирати", - сумно сказала Ауріка.

 

До слова, раніше ми розповідали, як живе онук Ротару після втечі з України.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що співачка Гайтана "засвітилася" за кордоном та виступила з російськими піснями.

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