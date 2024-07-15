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"Никто не хочет умирать": Ротару высказалась о мужчинах-беглецах (видео)

Сестры Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Полина Иваненко

Известная певица и сестра Софии Ротару, Аурика, впервые за долгое время дала интервью. Она отказалась комментировать что-то, что касается ее родственницы, но все же раскрыла некоторые детали.

И когда тема дошла до внука и сына "Хуторянки", которые пытались сбежать из Украины на лодках, а потом все же "чудом" оказались за границей, ее сестра не смолчала.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), своим мнением об уклониистах Аурика поделилась в интервью Алине Доротюк.

"Не могу осуждать"

Журналистка отметила, что не может не вспомнить о Руслане и Анатолии Евдокименко (сыне и внуке Ротаре). В начале полномасштабной войны их задержали на границе при попытке бегства.

И потому Доротюк спросила, как сестра певицы относится к таким ситуациям. Ведь известно, что зять Аурики не уехал из Украины и работает в прокуратуре.

Аурика Ротару (скриншот)

"Здесь можно двояко как-то к этому относиться, потому что я с одной стороны понимаю, что никто не хочет умирать. Вообще, молодые ребята, которые не знают, что такое война, они никогда не стреляли, они никогда не держали оружие в руках, они напуганы. И, конечно, они хотят бежать из Украины", - отметила сестра Ротару.

"Я считаю, что в Вооруженные Силы должны идти люди, имеющие опыт военного дела", - добавила она.

София Ротару и ее внук (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

В ответ Доротюк заявила, что может говорить "грубые вещи", но не может молчать. Журналистка отметила, что люди, желающие и умеющие воевать, "заканчиваются".

"Я понимаю, но я не знаю... Я не могу осуждать, не могу. Мне их тоже и жаль, и я понимаю, что они не хотят умирать", - грустно сказала Аурика.

 

К слову, раньше мы рассказывали, как живет внук Ротару после побега из Украины.

Кроме того, недавно стало известно, что певица Гайтана "засветилась" за границей и выступила с российскими песнями.

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