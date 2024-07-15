"Никто не хочет умирать": Ротару высказалась о мужчинах-беглецах (видео)

"Не могу осуждать"

Журналистка отметила, что не может не вспомнить о Руслане и Анатолии Евдокименко (сыне и внуке Ротаре). В начале полномасштабной войны их задержали на границе при попытке бегства.

И потому Доротюк спросила, как сестра певицы относится к таким ситуациям. Ведь известно, что зять Аурики не уехал из Украины и работает в прокуратуре.

Аурика Ротару (скриншот)

"Здесь можно двояко как-то к этому относиться, потому что я с одной стороны понимаю, что никто не хочет умирать. Вообще, молодые ребята, которые не знают, что такое война, они никогда не стреляли, они никогда не держали оружие в руках, они напуганы. И, конечно, они хотят бежать из Украины", - отметила сестра Ротару.

"Я считаю, что в Вооруженные Силы должны идти люди, имеющие опыт военного дела", - добавила она.

София Ротару и ее внук (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

В ответ Доротюк заявила, что может говорить "грубые вещи", но не может молчать. Журналистка отметила, что люди, желающие и умеющие воевать, "заканчиваются".

"Я понимаю, но я не знаю... Я не могу осуждать, не могу. Мне их тоже и жаль, и я понимаю, что они не хотят умирать", - грустно сказала Аурика.