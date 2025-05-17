NEMO феєєрично відкрили фінал "Євробачення" (фото, відео)

Небінарний артист NEMO, який переміг на "Євробаченні-2024", яскраво відкрив фінал цьогорічного "Євробачення". Це було ефектно та незвичайно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пряму трансляцію "Євробачення".

Як NEMO відкрили фінал

Так, на самому початку ведучі показали кубок "Євробачення". Раптом поруч з ним з'явилися NEMO.

"Навіть не думай!" - сказала їм ведуча.

Усе через курйоз, який стався минулого року. Тоді NEMO розбили кубок "Євробачення".

Ну а після цього, коли жарти вдався, артист вийшов на сцену у білій сукні та хутряній шапці. NEMO виконали свою переможну пісню "The Code" - відкриття фіналу вдалося, адже фани зустріли зірку гучними оваціями та оплесками.

"Євробачення" - пряма трансляція фіналу

Що відомо про NEMO

NEMO - швейцарська зірка. Вони (а саме так артист просить себе називати) - автори пісень, які перемогли на Євробаченні-2024 з піснею “The Code”.

Вони стали першим небінарним артистом, що здобули перемогу в конкурсі. У своїй творчості Nemo поєднують поп, оперу, драму й реп, а "The Code" - це пісня про пошук ідентичності та прийняття себе.

Ім’я Nemo - сценічне, справжнє ім’я артиста: Nemo Mettler. Виступ на Євробаченні став міжнародним проривом, а сам артист став символом нової хвилі в європейській музиці.