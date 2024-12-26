У Нідерландах археологи знайшли унікальний дерев'яний черевик, якому 500 років: як він виглядає

Під час будівельних робіт у нідерландському місті Алкмар археологи знайшли дерев'яний черевик, виготовлений приблизно 500 років тому. Знахідка проливає світло на повсякденне життя міських жителів у середньовічній Європі.

Чому нідерландські черевики такі унікальні та що відомо про знайдений артефакт, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Reuters.

Що відомо про унікальну знахідку

Не секрет, що дерев'яні черевики-сабо - це візитка Нідерландів. У давнину голландці ходили у таких черевиках у повсякденному житті. Називаються вони "кломпи" і їм вже понад 800 років.

У місті Алкмар, розташованому за 30 км на північний захід від Амстердама, під час будівництва підземного сміттєвого контейнера робітники натрапили на старовинну вигрібну яму. У ній археологи виявили дерев'яний черевик, який, за оцінками, був виготовлений наприкінці XV або на початку XVI століття.

Черевик має європейський розмір 36 (UK розмір 3.5) і є першим знайденим у Нідерландах взуттям, виготовленим із березового дерева. До цього часу в Нідерландах та Бельгії було знайдено лише 44 дерев'яні черевики, що підкреслює унікальність цієї знахідки.

"Його знайшли у вигрібній ямі в міському середовищі. Це дуже незвично, бо зазвичай дерев’яне взуття асоціюється з фермерами, які носили його під час роботи", - розповіла археолог Сілке Ланґе.

Знахідка свідчить про те, що дерев'яне взуття використовувалося не лише селянами, але й міськими жителями в повсякденному житті. Це відкриття розширює розуміння соціального та культурного життя середньовічних міст Нідерландів.

В Нідерландах знайшли унікальний старовинний черевик, якому понад 500 років (кадри з відео)

Історія виникнення дерев'яних кломпів

Походження цього типу взуття пов'язують зі специфічним кліматом Нідерландів - вологим помірним морським, коли протягом усього року є висока ймовірність промочити ноги.

Історично вони мали поширення серед бідних верств населення - селян і рибалок, які не могли дозволити собі придбати "справжнє" взуття, тоді як дерев'яні черевики були прості у виготовленні та надійно захищали не тільки від вологи, але й від зимового холоду - завдяки товстій підошві, яку часто підбивали соломою. Найчастіше їх виготовляють із деревини осики або тополі.

Кломпи раніше займали важливе місце в культурі Нідерландів. Зокрема, існувало положення, що всі городяни, які спостерігають вихід короля, мали бути взутими в кломпи, щоб показати його верховенство.

Першу пару дерев'яних черевиків для дитини заготовляли зразу ж після народження, вони були традиційним подарунком закоханого юнака дівчині, що було аналогом пропозиції руки та серця.

На селі носили дерев'яні сандалі, а сільські діти частіше бігали босими, поки дозволяла погода. Черевики, видовбані з дерев'яної колодки, надійно охороняли ногу від травм і зберігали тепло, для ізоляції всередину вкладали солому, а пізніше - газету.

Нині практичне значення нідерландських дерев'яних черевиків знижується - більшість голландців вже не носить цього взуття в повсякденні, проте воно залишається популярним серед фермерів, городників і садівників, рибалок.

До нинішнього часу зберіглося дуже мало видів кломпів, оскільки люди їх використовували після зношування в якості дров до печі.

У 1990 році було знайдено кломп, датований 1280 роком. А найстаріший черевик знайшли у дамбі в Амстердамі, і він датований 1230 роком.

До речі, в одному з бараків найбільшого концтабору Другої світової війни Аушвіца було знайдено кломпи. Зараз ці черевики виставлені в залі, де зібрано особисті речі убитих в газових камерах в'язнів.