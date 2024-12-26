В Нидерландах археологи нашли уникальный деревянный ботинок, которому 500 лет: как он выглядит

Во время строительных работ в нидерландском городе Алкмар археологи нашли деревянный ботинок, изготовленный примерно 500 лет назад. Находка проливает свет на повседневную жизнь городских жителей в средневековой Европе.

Почему нидерландские ботинки такие уникальные и что известно о найденном артефакте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Reuters .

Что известно об уникальной находке

Не секрет, что деревянные ботинки-сабо - это визитка Нидерландов. В древности голландцы ходили в таких ботинках в повседневной жизни. Называются они "кломпы" и им уже более 800 лет.

В городе Алкмар, расположенном в 30 км к северо-западу от Амстердама, во время строительства подземного мусорного контейнера рабочие наткнулись на старинную выгребную яму. В ней археологи обнаружили деревянный ботинок, который, по оценкам, был изготовлен в конце XV или в начале XVI века.

Ботинок имеет европейский размер 36 (UK размер 3.5) и является первой найденной в Нидерландах обувью, изготовленной из березового дерева. К этому времени в Нидерландах и Бельгии было найдено только 44 деревянных ботинка, что подчеркивает уникальность этой находки.

"Его нашли в выгребной яме в городской среде. Это очень необычно, потому что обычно деревянная обувь ассоциируется с фермерами, которые носили ее во время работы", - рассказала археолог Силке Ланге.

Находка свидетельствует о том, что деревянная обувь использовалась не только крестьянами, но и городскими жителями в повседневной жизни. Это открытие расширяет понимание социальной и культурной жизни средневековых городов Нидерландов.

В Нидерландах нашли уникальный старинный ботинок, которому более 500 лет (кадры из видео)

История возникновения деревянных кломпов

Происхождение этого типа обуви связывают со специфическим климатом Нидерландов - влажным умеренным морским, когда в течение всего года есть высокая вероятность промочить ноги.

Исторически они имели распространение среди бедных слоев населения - крестьян и рыбаков, которые не могли позволить себе приобрести "настоящую" обувь, тогда как деревянные ботинки были просты в изготовлении и надежно защищали не только от влаги, но и от зимнего холода - благодаря толстой подошве, которую часто подбивали соломой. Чаще всего их изготавливают из древесины осины или тополя.

Кломпы раньше занимали важное место в культуре Нидерландов. В частности, существовало положение, что все горожане, наблюдающие выход короля, должны были быть обутыми в кломпы, чтобы показать его верховенство.

Первую пару деревянных ботинок для ребенка заготавливали сразу же после рождения, они были традиционным подарком влюбленного юноши девушке, что было аналогом предложения руки и сердца.

На селе носили деревянные сандалии, а сельские дети чаще бегали босыми, пока позволяла погода. Ботинки, выдолбленные из деревянной колодки, надежно предохраняли ногу от травм и сохраняли тепло, для изоляции внутрь вкладывали солому, а позже - газету.

Ныне практическое значение нидерландских деревянных ботинок снижается - большинство голландцев уже не носит этой обуви в повседневности, однако она остается популярной среди фермеров, огородников и садоводов, рыбаков.

До нынешнего времени сохранилось очень мало видов кломпов, поскольку люди их использовали после изнашивания в качестве дров в печь.

В 1990 году был найден кломп, датированный 1280 годом. А самый старый ботинок нашли в дамбе в Амстердаме, и он датирован 1230 годом.

Кстати, в одном из бараков крупнейшего концлагеря Второй мировой войны Аушвица были найдены кломпы. Сейчас эти ботинки выставлены в зале, где собраны личные вещи убитых в газовых камерах заключенных.