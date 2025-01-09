"Нічого само собою там не витягнеться". Тренер пояснив, чи можна дітей обмежувати у їжі
Правильне харчування та фізична активність є ключовими факторами у формуванні здорового способу життя дитини. Проте питання про обмеження в їжі для дітей викликає чимало суперечок. Чи потрібно обмежувати дитину в їжі, якщо в неї є зайва вага? Як це впливає на ріст і розвиток?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.
Фактори дитячого ожиріння
Як зазначає Віктор, основна причина дитячого ожиріння - переїдання. До цього додаються генетика, нездорові харчові звички, низька фізична активність, стрес та недосипання. Батьки несуть відповідальність за те, що їсть дитина, і як вона проводить свій час.
"Нічого само собою там не витягнеться. Дитина - це пластилін, з якого ми формуємо майбутнє. Харчові звички, які формуються в дитинстві, можуть залишатися на все життя. Тому важливо з раннього віку привчати дітей до здорового способу життя", - наголошує фахівець.
Чи можна обмежувати дітей у їжі?
Багато батьків бояться, що обмеження в їжі може вплинути на ріст дитини. Однак дослідження показують, що зниження калорійності раціону, навіть при дефіциті калорій до 15%, не перешкоджає росту дітей.
"Насправді для росту організму потрібна дуже мала кількість додаткової енергії - близько 1% від загальної калорійності раціону. Навіть при дефіциті калорій діти ростуть", - зазначає експерт.
Практичні рекомендації для батьків
Збалансоване харчування
Раціон дитини має включати продукти з високим індексом ситості - білкові продукти, овочі та фрукти. Важливо зменшити кількість солодощів, газованих напоїв та оброблених продуктів.
Фізична активність
Замість гаджетів - спортивні секції, прогулянки на свіжому повітрі, ігри на подвір’ї. Інвестуйте у звичайний самокат чи велосипед замість електросамокатів.
Формування харчових звичок
Замість того, щоб наповнювати холодильник шкідливою їжею, забезпечте доступ до корисних перекусів - овочів, фруктів, йогуртів.
Контроль калорійності
Для зниження ваги встановіть невеликий дефіцит калорій, але забезпечте дитину достатньою кількістю білків, щоб запобігти виснаженню.
Чому це важливо?
Ожиріння в дитинстві значно підвищує ризик ожиріння у дорослому віці. Це може призвести до проблем зі здоров’ям, таких як діабет, серцево-судинні захворювання, порушення обміну речовин.
Батьки відіграють ключову роль у формуванні здорових звичок своїх дітей. Правильний підхід до харчування та активного способу життя допоможе дитині бути здоровою, щасливою та успішною.
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