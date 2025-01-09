"Ничего само собой там не вытянется". Тренер объяснил, можно ли детей ограничивать в еде

Правильное питание и физическая активность являются ключевыми факторами в формировании здорового образа жизни ребенка. Однако вопрос об ограничении в еде для детей вызывает немало споров. Нужно ли ограничивать ребенка в еде, если у него есть лишний вес? Как это влияет на рост и развитие?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Факторы детского ожирения

Как отмечает Виктор, основная причина детского ожирения - переедание. К этому добавляются генетика, нездоровые пищевые привычки, низкая физическая активность, стресс и недосыпание. Родители несут ответственность за то, что ест ребенок, и как он проводит свое время.

"Ничего само собой там не вытянется. Ребенок - это пластилин, из которого мы формируем будущее. Пищевые привычки, которые формируются в детстве, могут оставаться на всю жизнь. Поэтому важно с раннего возраста приучать детей к здоровому образу жизни", - отмечает специалист.

Можно ли ограничивать детей в еде?

Многие родители боятся, что ограничение в еде может повлиять на рост ребенка. Однако исследования показывают, что снижение калорийности рациона, даже при дефиците калорий до 15%, не препятствует росту детей.

"На самом деле для роста организму требуется очень малое количество дополнительной энергии - около 1% от общей калорийности рациона. Даже при дефиците калорий дети растут", - отмечает эксперт.

Практические рекомендации для родителей

Сбалансированное питание

Рацион ребенка должен включать продукты с высоким индексом сытости - белковые продукты, овощи и фрукты. Важно уменьшить количество сладостей, газированных напитков и обработанных продуктов.

Физическая активность

Вместо гаджетов - спортивные секции, прогулки на свежем воздухе, игры во дворе. Инвестируйте в обычный самокат или велосипед вместо электросамокатов.

Формирование пищевых привычек

Вместо того, чтобы наполнять холодильник вредной пищей, обеспечьте доступ к полезным перекусам - овощам, фруктам, йогуртам.

Контроль калорийности

Для снижения веса установите небольшой дефицит калорий, но обеспечьте ребенка достаточным количеством белков, чтобы предотвратить истощение.

Почему это важно?

Ожирение в детстве значительно повышает риск ожирения во взрослом возрасте. Это может привести к проблемам со здоровьем, таким как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение обмена веществ.

Родители играют ключевую роль в формировании здоровых привычек своих детей. Правильный подход к питанию и активному образу жизни поможет ребенку быть здоровым, счастливым и успешным.