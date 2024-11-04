"Нічого особистого, просто бізнес". Втікач Яма порозважався на вечірці з росіянами

Так, Яма виступав у ролі діджея на розважальному заході в Чикаго, присвяченому святкуванню Хеловіну. На ньому зібралися громадяни країни-агресора.

Втікач опублікував відповідне відео у соцмережах. Судячи з запису, ведучий проводив вечірку російською мовою.

Скріншот

У мережі також почали з'являтися відеозаписи відвідувачів події, які охрестили її "російською вечіркою".

"Друзі! Російська вечірка! Подивіться, як це відбувається", - прокоментувала одна з відвідувачок російською.

Хоч і хореограф не з'явився в кадрі, він зняв відео в тому ж банкетному залі Petergof.

Реакція українців

Користувачі мережі обурені вчинком Ями, однак вже не дивуються його витівкам.

Патріотично грає, так сказати українську електронну музику популяризує! Потужно

Нічого особистого, просто бізнес

Щирий патріот

Так Яма і є рускій за мисленням і менталітетом

Та плювати їм на Україну. Ви це ще не зрозуміли?

Та нічого страшного. Головне потім в інсту виставити "як болить за Україну"

Ви здивовані? Зрадником був і залишається

Як Влад Яма втік з України

Яма покинув Україну в перші дні повномасштабної війни. Як стверджував хореограф, йому це вдалося зробити до того, як чоловікам призовного віку обмежили виїзд. Танцівник нині перебуває в США.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Пізніше з’явилася інформація про те, що хореограф перетнув кордон незаконно. Танцівник нібито скористався своєю медійністю та дав хабар, аби йому дозволили виїзд з України.

Як стверджує інсайдер, Яма був переконаний, що в США йому вдасться побудувати кар'єру, однак його плани не здійснилися.

Нині суддя "Танців із зірками" нібито відчуває гостру потребу в коштах, але, попри це, продавати свою нерухомість в Україні не поспішає.