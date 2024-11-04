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"Нічого особистого, просто бізнес". Втікач Яма порозважався на вечірці з росіянами

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Український хореограф Влад Яма, який під час повномасштабної війни втік і відсиджується в США, засвітився на "російській вечірці".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram танцівника.

Так, Яма виступав у ролі діджея на розважальному заході в Чикаго, присвяченому святкуванню Хеловіну. На ньому зібралися громадяни країни-агресора.

Втікач опублікував відповідне відео у соцмережах. Судячи з запису, ведучий проводив вечірку російською мовою.

Скріншот

У мережі також почали з'являтися відеозаписи відвідувачів події, які охрестили її "російською вечіркою".

"Друзі! Російська вечірка! Подивіться, як це відбувається", - прокоментувала одна з відвідувачок російською.

Хоч і хореограф не з'явився в кадрі, він зняв відео в тому ж банкетному залі Petergof.

Реакція українців

Користувачі мережі обурені вчинком Ями, однак вже не дивуються його витівкам.

  • Патріотично грає, так сказати українську електронну музику популяризує! Потужно
  • Нічого особистого, просто бізнес
  • Щирий патріот
  • Так Яма і є рускій за мисленням і менталітетом
  • Та плювати їм на Україну. Ви це ще не зрозуміли?
  • Та нічого страшного. Головне потім в інсту виставити "як болить за Україну"
  • Ви здивовані? Зрадником був і залишається

Як Влад Яма втік з України

Яма покинув Україну в перші дні повномасштабної війни. Як стверджував хореограф, йому це вдалося зробити до того, як чоловікам призовного віку обмежили виїзд. Танцівник нині перебуває в США. 

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Пізніше з’явилася інформація про те, що хореограф перетнув кордон незаконно. Танцівник нібито скористався своєю медійністю та дав хабар, аби йому дозволили виїзд з України.

Як стверджує інсайдер, Яма був переконаний, що в США йому вдасться побудувати кар'єру, однак його плани не здійснилися.

Нині суддя "Танців із зірками" нібито відчуває гостру потребу в коштах, але, попри це, продавати свою нерухомість в Україні не поспішає.

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