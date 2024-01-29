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Дав хабар прикордонникам і шукає медіамагнатів. ЗМІ розкрили подробиці втечі Влада Ями

Понеділок 29 січня 2024 20:22
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Дав хабар прикордонникам і шукає медіамагнатів. ЗМІ розкрили подробиці втечі Влада Ями Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Іванна Пашкевич

ЗМІ оприлюднили раніше невідомі подробиці втечі хореографа Влада Ями за кордон. З’ясувалося, що танцівник покинув територію України, "скориставшись своєю медійністю та хабарем прикордонникам".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ексклюзивний коментар інсайдера, наближеного до оточення зірки, для OBOZ.UA.

Деталі

За словами джерела, суддя "Танців із зірками" планував побудувати кар'єру в США, але йому цього не вдалося.

В країні достатньо хореографів і Яма там просто "не потрібен".

Дав хабар прикордонникам і шукає медіамагнатів. ЗМІ розкрили подробиці втечі Влада Ями

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Крім того, у втікача зараз виникли проблеми з фінансами. Хоч і у нього, каже співрозмовник видання, є під Києвом недобудований будинок, продавати нерухомість танцівник поки не планує.

"Вичікує, що будуть президентські вибори, щоб зробити ставку. Шукає виходи на різних медіамагнатів, щоб тріумфально повернутися на українське телебачення", - говорить інсайдер.

Також людина, наближена до оточення зірки, додала, що позиція Ями, "а яка різниця?".

Дав хабар прикордонникам і шукає медіамагнатів. ЗМІ розкрили подробиці втечі Влада Ями

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Артисту нібито байдуже, хто буде при владі. Він тільки хоче, щоб повернулися розважальні програми і він знову з'явився на українському телебаченні.

Ба більше, зрадником хореограф себе взагалі не вважає, і щиро вірить, що всі статті в ЗМІ, де згадується його ім’я у негативному контексті - це "заказуха".

Нагадаємо, нещодавно його колега Женя Кот розповідав, що артист після закінчення війни планує повернутися в Україну.

Танцівник впевнений, що "в його житті все буде так само, як раніше".

Нещодавно Андрій Бєдняков потролив втікача Влада Яму своїм архівним фото.

Також ми писали, що відомий танцюрист, який публічно хвалив РФ, виступає в Нацопері.

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Влад Яма Війна в Україні звезды шоу-бизнеса
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