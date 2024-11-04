"Ничего личного, просто бизнес". Беглец Яма поразвлекался на вечеринке с россиянами

Украинский хореограф Влад Яма, который во время полномасштабной войны сбежал и отсиживается в США, засветился на "русской вечеринке".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram танцовщика.
Так, Яма выступал в роли диджея на развлекательном мероприятии в Чикаго, посвященном празднованию Хеллоуина. На нем собрались граждане страны-агрессора.
Беглец опубликовал соответствующее видео в соцсетях. Судя по записи, ведущий проводил вечеринку на русском языке.
Скриншот
В сети также начали появляться видеозаписи посетителей события, окрестившие ее "русской вечеринкой".
"Друзья! Российская вечеринка! Посмотрите, как это происходит", - прокомментировала одна из посетительниц на русском.
Хотя хореограф не появился в кадре, он снял видео в том же банкетном зале Petergof.
Пользователи сети возмущены поступком Ямы, однако уже не удивляются его выходкам.
Яма покинул Украину в первые дни полномасштабной войны. Как утверждал хореограф, ему это удалось сделать до того, как мужчинам призывного возраста ограничили выезд. Танцовщик сейчас находится в США.
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Позже появилась информация о том, что хореограф пересек границу незаконно. Танцовщик якобы воспользовался своей медийностью и дал взятку, чтобы ему разрешили выезд из Украины.
Как утверждает инсайдер, Яма был убежден, что в США ему удастся построить карьеру, однако его планы не осуществились.
Сейчас судья "Танців із зірками" якобы ощущает острую потребность в средствах, но, несмотря на это, продавать свою недвижимость в Украине не спешит.