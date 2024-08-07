Нічні капризи у дітей: ось 6 способів, які змусять вашого малюка заснути

Шукайте причину

Вони можуть бути пов'язані зі здоров'ям (наприклад, кишкові коліки, підвищення температури, біль у вусі та інші причини). Зверніться до педіатра та перевірте, чи немає у малюка проблем.

Лікар підкаже, що потрібно зробити вдень, щоб мінімізувати неприємні відчуття вночі. Не забувайте, що найчастіша причина порушень сну вночі - непридатні для сну умови. Наприклад, занадто тепле та сухе повітря у кімнаті.

Більше грайте

Намагайтеся зробити так, щоб дитина не висипалася вдень на цілу добу наперед. Вам потрібно малюка розважати, грати з ним, розмовляти, співати пісні й тим самим відтягувати час, коли він засне. Після двох годин сну вдень намагайтеся його обережненько розбудити.

Витрачайте більше енергії

Допомогайте дитині витрати більше енергії вдень. Вам доведеться більше гратися, гуляти, робити гімнастику.

Ідеальні умови для сну

За словами педіатрів, найкраща температура для сну дитини - від +18 до +20 градусів, а вологість - від 50 до 70%.

Режим годування

Останнє годування варто зробити більш ситним (молочно-круп'яна каша). Якщо годуєте грудьми або сумішшю, постарайтеся трохи недогодувати в інтервалі з 18:00 до 20:00, щоб дитина мала більше апетиту перед сном.

Вечірнє купання

Водні процедури ввечері варто проводити перед останнім годуванням. Воно допомагає витратити сили, нагуляти апетит та вдосталь поспілкуватися з батьками перед сном.