Як не виховати "матусиного синочка": 10 порад матерям

Кожну маму хвилює питання, як виростити з сина справжнього чоловіка, а не "матусиного синочка". Хтось вважає, що потрібно проявляти більше твердості та жорсткості, а хтось навпаки - що дитина має зростати у любові матері. Але насправді потрібні трохи інші речі.

Як правильно виховувати сина, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології, психотерапевт та сексолог Наталія Гаріна.

10 важливих порад матерям

Якщо ви помітили, що син часто звертається до вас за допомогою, навіть у дрібницях, змініть підхід до виховання свого сина, аби виростити самостійного та впевненого чоловіка.

Вчіть самостійності з раннього віку

Заохочуйте складати іграшки, майструвати та прибирати. Вчіть зав'язувати шнурівки та защіпати ґудзики. Діти у 5 років вже мають добру моторику, щоб робити це.

Підтримуйте ініціативу

Нехай син допомагає вам і хваліть за будь-які спроби.

Не розв'язуйте всі проблеми за дитину

Замість того, щоб бігти в школу і карати кривдників, підкажіть сину як самостійно залагоджувати конфлікти з однолітками.

Розвивайте відповідальність

Нехай в сина буде коло обов'язків, які він виконує регулярно і самостійно - виносить сміття, чистить взуття, вигулює собаку.

Встановлюйте правила і межі

Лагідно, але впевнено дисциплінуйте дитину - дотримуйтесь режиму дня, обмежте час за комп’ютером і самі будьте прикладом такої поведінки.

Залучайте до прийняття рішень

Радьтеся з сином щодо сімейних та побутових питань - як провести вихідні, які меблі обрати у квартиру, що приготувати.

Показуйте приклад

Порожні повчання не діють на дітей, вони влітають в одне вухо і вилітають з іншого, скільки б ви не повторювали. Будьте самі прикладом самостійності та впевненості, це найкращий урок.

Розвивайте навички спілкування

Грайте в ігри на комунікацію і заохочуйте дитину розмірковувати та спілкуватися.

Не будьте надмірно опікуючими

Дозволяйте дитині робити помилки та вчитись на них.

Підтримуйте незалежність

Нехай син сам вирішує які секції відвідувати, з ким дружити, як розпоряджатися кишеньковими грошима.

Самостійний і впевнений син - це найкращий подарунок батькам і його власній майбутній сім'ї.

Не бійтесь відпускати контроль, довіряйте своїй дитині й ви будете не лише найкращими батьками, але й справжніми друзями

"Одного разу мій 12-річний син запросив у гості однокласника. Я накрила стіл і запросила дітей пообідати. Та хлопчик не наважувався і сказав "я не знаю, я маю запитати маму". Хлопчик часто приходив до нас у гості, я запитувала чи любить він рибалку і чи хотів би поїхати з нами, а він завжди відповідав "я не знаю, я маю запитати маму", - розповіла Наталія Гаріна.

Вона зауважила, що зі сторони може здатися, що це гарно вихована і чемна дитина, що мама має контролювати дитину і все робить вірно.

"Але ні. Дитина має знати відповідь на питання, що вона любить і хоче, не питаючись про це дорослих, думати та вирішувати самостійно. Звісно, це не значить, що можна усе, але дитина має відчувати власну автономність - що одягти, як провести час, ділитись іграшками чи ні і які гуртки відвідувати. Щоб син виріс самостійним і мужнім чоловіком, не виховуйте матусиного синочка", - підкреслює психотерапевт.