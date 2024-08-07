Ночные капризы у детей: вот 6 способов, которые заставят вашего малыша заснуть

Ищите причину

Они могут быть связаны со здоровьем (например, кишечные колики, повышение температуры, боли в ухе и другие причины). Обратитесь к педиатру и проверьте, нет ли у малыша проблем.

Доктор подскажет, что нужно сделать днем, чтобы минимизировать неприятные ощущения ночью. Не забывайте, что самая частая причина нарушений сна ночью - непригодные для сна условия. К примеру, слишком теплый и сухой воздух в комнате.

Больше играйте

Старайтесь сделать так, чтобы ребенок не высыпался днем на целые сутки вперед. Вам нужно малыша развлекать, играть с ним, разговаривать, петь песни и тем самым оттягивать время, когда он уснет. После двух часов сна днем старайтесь его осторожно разбудить.

Тратьте больше энергии

Помогите ребенку затраты больше энергии днем. Вам придется больше играть, гулять, делать гимнастику.

Идеальные условия для сна

По словам педиатров, лучшая температура для сна ребенка - от +18 до +20 градусов, а влажность - от 50 до 70%.

Режим кормления

Последнее кормление следует сделать более сытным (молочно-крупяная каша). Если кормите грудью или смесью, постарайтесь немного не докормить в интервале с 18:00 до 20:00, чтобы ребенок имел больше аппетита перед сном.

Вечернее купание

Водные процедуры вечером следует проводить перед последним кормлением. Оно помогает потратить силы, нагулять аппетит и достаточно пообщаться с родителями перед сном.