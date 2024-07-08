9 тривожних дзвіночків, які свідчать, що вашій дитині потрібен психолог

Виховання дитини - це складний і відповідальний процес, який потребує багато сил, терпіння та уваги. Батьки прагнуть дати своїм дітям усе найкраще, оточити їх любов'ю та турботою, але іноді виникають ситуації, коли самостійно впоратися з проблемами неможливо. Одним із таких випадків може бути потреба звернутися за допомогою до психолога.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про тривожні дзвіночки, які можуть свідчити, що вашій дитині потрібен психолог.

Як зрозуміти, що дитині потрібен психолог

Існує кілька явних ознак, які можуть свідчити про те, що дитині потрібна допомога психолога.

Зміни в поведінці. Дитина стає більш дратівливою, агресивною, замкнутою, або навпаки, надмірно активною.

Дитина стає більш дратівливою, агресивною, замкнутою, або навпаки, надмірно активною. Порушення сну та апетиту. Дитина має проблеми із засинанням, їй сняться кошмари, втрачає апетит або навпаки, їсть занадто багато.

Дитина має проблеми із засинанням, їй сняться кошмари, втрачає апетит або навпаки, їсть занадто багато. Проблеми з навчанням. Дитина не може зосередитися на уроках, її успішність різко знижується.

Дитина не може зосередитися на уроках, її успішність різко знижується. Страхи та тривожність. Дитина постійно боїться чогось, має панічні атаки.

Дитина постійно боїться чогось, має панічні атаки. Низька самооцінка. Дитина не вірить у свої сили, відчуває себе непотрібною.

Дитина не вірить у свої сили, відчуває себе непотрібною. Проблеми у спілкуванні. Дитині важко спілкуватися з однолітками, вона уникає соціальних контактів з ровесниками і старшими.

Дитині важко спілкуватися з однолітками, вона уникає соціальних контактів з ровесниками і старшими. Самопошкодження. Дитина завдає собі шкоди, ріже себе, б'є.

Дитина завдає собі шкоди, ріже себе, б'є. Втрата інтересу до раніше улюблених занять. Дитина перестає цікавитися своїми хобі, їй нічого не подобається.

Дитина перестає цікавитися своїми хобі, їй нічого не подобається. Зловживання психоактивними речовинами. Дитина вживає алкоголь, наркотики, починає курити.

При цьому важливо пам'ятати, що не кожна зміна в поведінці дитини свідчить про те, що їй потрібен психолог. Деякі з цих ознак можуть бути тимчасовими або пов'язані з віковими особливостями.

Що робити, якщо підозрюєте, що дитині потрібна допомога?

Якщо ви помітили у своєї дитини декілька з перелічених вище ознак, рекомендується звернутися за консультацією до дитячого психолога.

Спеціаліст допоможе:

з'ясувати причини проблем

розробити план допомоги дитині

навчити батьків, як правильно спілкуватися з дитиною

провести психокорекційну роботу з дитиною.

Як зрозуміти, що дитині потрібен психолог (ілюстративне фото: Freepik)

Де знайти дитячого психолога?

Щоб знайти хорошого експерта, потрібно звернутися за допомогою до психолога можна у державну поліклініку, школу, де навчається дитина, або у приватний центр психологічної допомоги.

Якщо ваша дитина потребує психологічної допомоги, а звернутися до фахівця офлайн немає можливості, - скористайтеся контактами психологічної підтримки:

лінія Національної психологічної асоціації - тел. 0 800 100 102 (з 10:00 до 20:00 щодня, дзвінки безоплатні) (більше інформації доступно на сайті за посиланням)

лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine - тел. 7333 (цілодобово)

"Поруч" (спільний проєкт МОН України, ЮНІСЕФ, Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії та Всеукраїнського громадського центру “Волонтер”)

Teenergizer

Гуманітарна місія "Проліска" (сайт)

Національна дитяча "гаряча лінія" - тел. 116111, 0 800 500 225 (в будні дні з 12:00 до 20:00)

Ветеранський простір надає психологічну допомогу дітям, які переживають наслідки обстрілів або чиї родичі перебувають на фронті

Telegram-канал психологічної підтримки для осіб з 8 до 22 років "Перемога"

"Голоси дітей" - тел. 0 800 210 106 (безоплатно в межах України), 099 198 57 95 (з 9:00 до 20:00) (більше інформації доступно на сайті за посиланням)

Безоплатний сервіс психологічної підтримки підлітків "Не дрібниці".

Пам'ятайте: ви не самотні! Багато батьків зіштовхуються з подібними проблемами. Звернення за допомогою до психолога - це не соромно, а свідчення вашої любові та турботи про свою дитину.