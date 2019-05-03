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Ничего общего с христианством: ПЦУ обратилась к украинцам накануне поминальных дней

STYLERЖизнь    03.05.2019 - 22:52
Ничего общего с христианством: ПЦУ обратилась к украинцам накануне поминальных дней
Фото: коллаж РБК-Украина

Священники призывают чтить память умерших родственников молитвой

ПЦУ призвала украинцев в Поминальные дни не приносить на могилы родных искусственные цветы. В Поместной автокефальной украинской православной церкви подчеркнули, что лучше всего почтить память умерших родственников молитвой. Об этом говорится в сообщении ПЦУ на странице в Facebook.

Священники напомнили, что пластиковый мусор очень вреден для окружающей природной среды, а также опасен для здоровья и жизни людей.

Отмечается, что в родительские дни (поминальные, "Проводы", "Гробки","Радоница", "Деды") люди, которые приходят к могилам близких чтобы почтить их память часто несут пластиковые венки и цветы, которые после сжигания выделяют большое количество токсичных веществ, разложение которых в почве продолжается в течение сотен лет.

"Стоит помнить, что пластиковый мусор - это, прежде всего, вред для окружающей природной среды, созданного Богом, и опасность для здоровья и жизни людей", - говорится в сообщении.

В ПЦУ подчеркнули, что Церковь призывает отказаться от экологически вредных пластиковых цветов на кладбищах, поскольку они "не имеют ничего общего с христианской верой и не помогут почившему в постижении Царства Небесного".

"Души наших умерших близких не нуждаются в материальных наградах. Лучшим проявлением памяти и любви к родным будут ваши открытые сердца и искренняя молитва за упокой души", - заключили в ПЦУ.

Ничего общего с христианством: ПЦУ обратилась к украинцам накануне поминальных дней

Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

В комментариях к сообщению пользователи сети благодарят ПЦУ за то, что подняли эту важную тему накануне Поминальных дней и дали полезные рекомендации.

  • Какие же вы молодцы! Разъясняйте это нашему народу чаще! Большинство не думает о целесообразности искусственных цветов и обедов на кладбищах, да и вообще не задумывается о смысле христианства;
  • Нужно начать с себя и своим примером показать всем, как правильно. Только живые цветы своим небожителям;
  • Спасибо! Очень важная тема!
  • Дельные напутствия. Спасибо!
  • Своевременное и правильное сообщение! Лучше цветков - молитва, или доброе слово, доброе дело....

Ничего общего с христианством: ПЦУ обратилась к украинцам накануне поминальных дней

Иллюстративное фото: Поминальные дни 2019 (pixabay.com)

Как сообщалось, ранее священники заявили, что в поминальные дни приносить пластиковые цветы на кладбище - грех, так как Пятая Заповедь говорит нам: "Не убей!", а "этим мусором мы убиваем самих себя".

Напомним, что в Польше священники сожгли книги, которые якобы "противоречат канонам христианства". Среди литературных произведений оказались книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

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