Поминальные дни: священники объяснили истинное значение "гробков"

Поминальные дни 2019 - значение обряда для украинцев (коллаж: РБК-Украина)

Поминальные дни в этом году припадают на 7 мая и дни до этой даты

Поминальные дни в Украине в этом году традиционно будут отмечать 7 мая, на девятый день после Пасхи. Хотя в разных регионах эта дата имеет вариации. Что на самом деле должны оставлять в душах людей эти дни, объяснил настоятель парафии Рождества Пресвятой Богородицы, Константин Мадзяновский, сообщает ТСН.

Дело в том, что для украинцев поминальные дни, которые также называют "Проводы", "Гробки", а по-церковному "Радоница", очень часто ассоциируются с ядовитыми пластиковыми цветами, обертками конфет на могилах и пьянством прямо на кладбищах. Константин Мадзяновский объяснил, что именно эти дни должны оставлять в людских душах.

Священник говорит, что значение Радоницы должно заключаться в том, что люди приходят к ушедшим родным и близким людям, чтобы разделить с ними радость Светлого Христова Воскресенья.

"Поминальных дней в году много, но имено Радоница несет в своей сути радостное событие, означает празднование Пасхи со всеми атрибутами (крашенками и куличами), приносимыми на кладбище, - таким образом как бы происходит единение церкви небесной и земной, ведь у Бога нет мертвых, для него все живы", - говорит настоятель.

Также священник рассказал, почему Радоница не всегда отмечается именно на 9-й день после Пасхи. По его словам, это связано исключительно с мирскими житейскими обстоятельствами, ведь, во-первых, работающие люди не всегда могут посетить могилы близких именно во вторник, а во-вторых, священники физически не в состоянии объехать все кладбища в один день, а потому начинают раньше - на выходных, поскольку после 9-го дня нельзя.

Также этот день важен тем, что к могилам родных родственники часто съезжаются из разных уголков страны, а иногда и мира. Это помогает объединять семьи и вспоминать о своих корнях и истоках.

Если же у кого-либо не получилось приехать на кладбище в это день, правильно будет на Радоницу отправиться в ближайший храм, оставить панихиду и постоять на службе.

Поминальные дни 2019 - значение проводов для украинцев (фото: pixabay.com)

Что касается традиции вручать конфеты с печеньем, куличики и крашеные яйца в поминальный день, то она корнями уходит в древние пожертвования бедным, обездоленным землякам в память о покойных, чтобы облегчить их земные мытарства. Настоящий смысл таких пожертвований - не обменяться сладостями, а наделить нуждающихся.

"Поэтому, если видите людей, собирающих по кладбищу только что оставленную снедь, не вздумайте прогонять", - говорит настоятель.

К слову, в некоторых регионах Украины бытует мнение, что, когда принимаешь от кого-то на Проводы пасхальное яйцо или кулич за царствие небесное, за каждую единицу полагается отмолиться определенное количество раз (обычно 40 раз). Но Мадзяновский говорит, что церковь об этом ничего не знает - это просто домыслы.

Что касается застолья на кладбищах и после них, то церковь однозначно говорит, что алкоголь на кладбищах - табу, но присутствие накрытых столов с едой не запрещается. А "разгульные" поминки тянутся еще с дохристианских времен - это языческая традиция.

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