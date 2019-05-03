Нічого спільного з християнством: ПЦУ звернулася до українців напередодні поминальних днів

Фото: колаж РБК-Україна

Священики закликають вшановувати пам'ять померлих родичів молитвою

ПЦУ закликала українців у Поминальні дні не приносити на могили рідних штучні квіти. У Помісній автокефальній українській православній церкві наголосили, що найкраще вшанувати пам'ять померлих родичів молитвою. Про це йдеться в повідомленні ПЦУ на сторінці в Facebook.

Священики нагадали, що пластикове сміття дуже шкідливе для навколишнього природного середовища, а також небезпечне для здоров'я та життя людей.

Зазначається, що в батьківські дні (поминальні, "Проводи", "Гробки","Радониця", "Діди") люди, які приходять на могили близьких аби вшанувати їх пам'ять часто несуть пластикові вінки та квіти, які після спалювання виділяють велику кількість токсичних речовин, розкладання яких у ґрунті триває протягом сотень років.

"Варто пам'ятати, що пластикове сміття – це, перш за все, шкода для природного довкілля, створеного Богом, та велика небезпека для здоров’я і життя людей", - йдеться в повідомленні.

У ПЦУ наголосили, що Церква закликає відмовитися від екологічно шкідливих пластикових квітів на кладовищах, оскільки вони "не мають нічого спільного з християнською вірою і не допоможуть померлим в осягненні Царства Небесного".

"Душі наших померлих близьких не потребують матеріальних нагород. Найкращим виявом пам’яті та любові до рідних будуть ваші відкриті серця та щира молитва за упокій душі", - додали в ПЦУ.

Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

У коментарях до повідомлення користувачі мережі дякують ПЦУ за те, що підняли цю важливу тему напередодні Поминальних днів і дали корисні рекомендації.

Які ж ви молодці! Роз'яснюйте це нашому народові частіше! Більшість не думає про доцільність штучних квітів і обідів на кладовищах, та й взагалі не замислюється про сенс християнства;

Потрібно почати з себе і своїм прикладом показати всім, як правильно. Тільки живі квіти своїм небожителям;

Спасибі! Дуже важлива тема!

Слушні настанови. Дякую!

Своєчасне і правильне повідомлення! Краще за квіти - молитва, або добре слово, добре діло....

Ілюстративне фото: Поминальні дні 2019 (pixabay.com)

Як повідомлялося, раніше священики заявили, що у поминальні дні приносити пластикові квіти на цвинтарі - гріх, адже П'ята Заповідь говорить нам: "Не убий!", а "цим сміттям ми вбиваємо самих себе".

Нагадаємо, що в Польщі священики спалили книги, які нібито суперечать канонам християнства". Серед літературних творів виявилися книги Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.