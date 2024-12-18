"Ніч редисок" та Йольський кіт: смішні традиції на Різдво в різних країнах

Ісландія: Йольський кіт та новий одяг

В Ісландії існує легенда про Йольського кота - величезного та страшного звіра, який з'їдає тих, хто не отримав новий одяг до Різдва. Щоб уникнути цієї долі, ісландці дарують одне одному новий одяг, що стало невід'ємною частиною святкування.

Ця традиція спонукає людей бути працьовитими та підготуватися до свята заздалегідь. Хоча історія про кота може здатися лячною, вона додає святу елементу гри та веселощів. Діти особливо захоплюються цією легендою, очікуючи на свої нові святкові вбрання.

Йольський кіт (зображення: Вікіпедія)

Чехія: ворожіння з туфелькою

У Чехії незаміжні дівчата на Різдво вдаються до ворожіння з туфелькою, щоб дізнатися про своє майбутнє заміжжя. Ставши спиною до дверей, вони кидають туфельку через плече.

Якщо носок вказує на двері, це означає, що дівчина вийде заміж у наступному році. Цей ритуал супроводжується жартами та сміхом, створюючи веселу атмосферу.

Навіть заміжні жінки іноді беруть участь у цьому ворожінні задля розваги. Традиція додає святу інтриги та спонукає до спілкування між родичами та друзями.

Японія: Різдво з KFC

У Японії, де Різдво не є традиційним святом, виникла унікальна традиція святкування - вечеря в ресторанах KFC. Ця практика почалася в 1970-х роках завдяки успішній рекламній кампанії мережі.

Тепер багато японців замовляють "різдвяні набори" з смаженою куркою, що стало своєрідним символом свята. Ресторани KFC прикрашають святковими декораціями, створюючи атмосферу Різдва.

Ця традиція виглядає незвично для іноземців, але для японців вона стала частиною святкового ритуалу. Попит на різдвяні набори настільки високий, що замовлення роблять заздалегідь.

Японці люблять зустрічати Різдво у KFC (фото: Freepik.com)

Норвегія: хованки для мітел

У Норвегії існує давня традиція ховати мітли напередодні Різдва. Вважається, що в цю ніч злі духи та відьми активізуються і можуть викрасти мітли для своїх польотів.

Щоб запобігти цьому, господарі ретельно приховують усі мітли в будинку. Чоловіки іноді навіть стріляють у повітря, щоб відлякати нечисту силу.

Цей звичай додає святу містичної атмосфери та нагадує про стародавні вірування. Хоча для сучасних людей це може здаватися кумедним, норвежці зберігають цю традицію з покоління в покоління.

Мексика: "Ніч редисок"

У місті Оахака, Мексика, щорічно 23 грудня відзначають "Ніч редисок" (Noche de Rábanos). Під час цього свята місцеві жителі вирізають з редисок різноманітні фігури, часто на різдвяну тематику, створюючи справжні витвори мистецтва.

Ці скульптури виставляють на загальний огляд, а найкращі роботи отримують призи. Редис спеціально вирощують для цього дня, залишаючи в землі, доки він не досягне великих розмірів.

Свято супроводжується музикою, танцями та ярмарками, створюючи веселу та святкову атмосферу. Ця унікальна традиція приваблює туристів з усього світу, бажаючих побачити незвичайні редисові скульптури.

На "ніч редисок" створюють дивні "скульптури" (фото: Вікіпедія)