"Ночь редисок" и Йольский кот: смешные традиции на Рождество в разных странах

Исландия: Йольский кот и новая одежда

В Исландии существует легенда о Йольском коте - огромном и страшном звере, который съедает тех, кто не получил новую одежду до Рождества. Чтобы избежать этой участи, исландцы дарят друг другу новую одежду, что стало неотъемлемой частью празднования.

Эта традиция побуждает людей быть трудолюбивыми и подготовиться к празднику заранее. Хотя история о коте может показаться пугающей, она добавляет празднику элемента игры и веселья. Дети особенно увлекаются этой легендой, ожидая свои новые праздничные наряды.

Йольский кот (изображение: Википедия)

Чехия: гадание с туфелькой

В Чехии незамужние девушки на Рождество прибегают к гаданию с туфелькой, чтобы узнать о своем будущем замужестве. Став спиной к двери, они бросают туфельку через плечо.

Если носок указывает на дверь, это означает, что девушка выйдет замуж в следующем году. Этот ритуал сопровождается шутками и смехом, создавая веселую атмосферу.

Даже замужние женщины иногда участвуют в этом гадании ради развлечения. Традиция добавляет празднику интриги и побуждает к общению между родственниками и друзьями.

Япония: Рождество с KFC

В Японии, где Рождество не является традиционным праздником, возникла уникальная традиция празднования - ужин в ресторанах KFC. Эта практика началась в 1970-х годах благодаря успешной рекламной кампании сети.

Теперь многие японцы заказывают "рождественские наборы" с жареной курицей, что стало своеобразным символом праздника. Рестораны KFC украшают праздничными декорациями, создавая атмосферу Рождества.

Эта традиция выглядит необычно для иностранцев, но для японцев она стала частью праздничного ритуала. Спрос на рождественские наборы настолько высок, что заказы делают заранее.

Японцы любят встречать Рождество в KFC (фото: Freepik.com)

Норвегия: прятки для метел

В Норвегии существует давняя традиция прятать метлы накануне Рождества. Считается, что в эту ночь злые духи и ведьмы активизируются и могут похитить метлы для своих полетов.

Чтобы предотвратить это, хозяева тщательно скрывают все метлы в доме. Мужчины иногда даже стреляют в воздух, чтобы отпугнуть нечистую силу.

Этот обычай добавляет празднику мистической атмосферы и напоминает о древних верованиях. Хотя для современных людей это может показаться забавным, норвежцы сохраняют эту традицию из поколения в поколение.

Мексика: "Ночь редисок"

В городе Оахака, Мексика, ежегодно 23 декабря отмечают "Ночь редисок" (Noche de Rábanos). Во время этого праздника местные жители вырезают из редисок разнообразные фигуры, часто на рождественскую тематику, создавая настоящие произведения искусства.

Эти скульптуры выставляют на всеобщее обозрение, а лучшие работы получают призы. Редис специально выращивают для этого дня, оставляя в земле, пока он не достигнет больших размеров.

Праздник сопровождается музыкой, танцами и ярмарками, создавая веселую и праздничную атмосферу. Эта уникальная традиция привлекает туристов со всего мира, желающих увидеть необычные редисовые скульптуры.

На "ночь редисок" создают странные "скульптуры" (фото: Википедия)