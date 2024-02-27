Ніби із книги Стівена Кінга. У мережі показали покинуту кіностудію під Києвом: фото

Як зараз виглядає кіностудія

"Це місто давно покинули. Сюди потрапляєш, ніби на сторінки якогось хоррору, від Стівена Кінга. Скрип похилених дверей, кривих віконниць, стогін протягу у розбитих шибках. Старі, вигорілі на сонці, вивіски... Бррр, аж до кісток пробирає. Здається, що ось хтось вийде з-за брами. Чи може мешканці цього міста примари оживають лише уночі?.. Як у кіно", - прокоментували свій пост в Україна Інкогніта.

Знімальне містечко розташоване на території колишнього колгоспу. Площа кіностудії - 20 га. На знімальному майданчику є різноманітні локації: хутір-село, з церквою і вітряками, містечко кінця ХІХ - початку ХХ століть. А ще там є вулиці, крамниці, храми, фонтан зі скульптурою і палац.

Зйомки на кіностудії припинили після того, як у 2019 році там сталася пожежа. Відтоді кіномістечко стоїть покинутим і занепадає, будівлі повільно руйнуються, а навколишня територія заростає.

Так зараз виглядає покинута кіностудія (фото: facebook/Україна Інкогніта)

Крім згаданих сучасних фільмів, комплекс декорацій у Ніжиловичах використовувався для зйомок багатьох популярних радянських фільмів, таких як "Тарас Бульба", "Вій", "Солодка жінка", "Пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона".

Додамо також, що на публікацію із фото занедбаної кіностудії відреагувало багато українців. Більшість пропонують облаштувати на ній туристичну локацію, адже місце доволі неординарне.

Так зараз виглядає покинута кіностудія (фото: facebook/Україна Інкогніта)