Дивіться, як виглядав Музей Ханенків, коли у ньому жило видатне подружжя колекціонерів

Музей Ханенків має понад півторастолітню історію, яка сягає 1870-х років. Тоді меценат Богдан Ханенко одружився із Варварою Терещенко й молода пара захопилася ідеєю зібрати власну художню колекцію. Цій справі подружжя присвятило майже чотири десятиліття.

Під час підготовки матеріалу також використали джерела: Музей Ханенків та Вікіпедію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію групи "Спрага: В Києві цікаво" у Facebook.

Як колись виглядав Музей Ханенків

Сім'я Ханенків багато подорожувала Європою, де вони скуповували цінні експонати на аукціонах. При покупках колекціонери радились із провідними знавцями мистецтва. Так вони зібрали дійсно унікальну колекцію.

Офіційно Музей заснували в 1919 році відповідно до заповіту колекціонера Богдана Ханенка та дарчої його дружини Варвари Ханенко на ім'я Всеукраїнської академії наук.

Коли більшовики захопили Київ, то майно Ханенків націоналізували, а у їхньому домі відкрили державний музей мистецтва. Перші експозиції допомагала створювати сама Варвара. Їй навіть дозволили надалі мешкати при музеї. Але у 1924 році імена Ханенків забрали із назви культурного закладу, бо не вони не мали заслуг перед Союзом.

Під час Другої світової найцінніші твори мистецтва евакуювали в Уфу, а те, що залишилось у Києві, розграбували нацисти у 1943 році.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у часи, коли видатне подружжя жило в ньому (фото: facebook.com/spraga.info)

У кінці 80-х Музей закрили на 12-річний ремонт. У 1999 році йому повернули назву Ханенків. Зараз фонди музею налічують понад 25 000 предметів. Близько 1000 вибраних артефактів експонується постійно.

У Музеї є оригінали живопису європейських майстрів: Пітера Пауля Рубенса, Джентіле Белліні, Хуана Сурбарана, Жака-Луї Давіда, Франсуа Буше. Також у фондах закладу є збірки мистецтва Європи, Ірану, Тибету, Китаю та Японії, а також невеликі колекції давнього Єгипту, Давньої Греції та Риму. В експозиціях присутні предмети українського народного мистецтва, європейська та східна зброя, унікальні пам'ятки й цілі комплекси археології.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у часи, коли видатне подружжя жило в ньому (фото: facebook.com/spraga.info)