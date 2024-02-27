Как из книги Стивена Кинга. В сети показали заброшенную киностудию под Киевом: фото

В сети показали, как выглядит заброшенная киностудия "Киевфильм", что в селе Нижиловичи. Когда-то на этой съемочной площадке снимали "Крипосную", "Щедрик", "Волчицу", "Пока станица спит" и многие другие известные фильмы и сериалы. Сейчас это место пустует, вход на территорию запрещен.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Україна Інкогніта" в Facebook.
"Этот город давно покинули. Сюда попадаешь, будто на страницы какого-то хоррора, от Стивена Кинга. Скрип наклонных дверей, кривых ставен, стон сквозняка в разбитых стеклах. Старые, выгоревшие на солнце, вывески... Бррр, вплоть до костей пробирает. Кажется, что вот кто-то выйдет из-за ворот. Может жители этого города призраки оживают только ночью?.. Как в кино", - прокомментировали свой пост в "Украина Інкогніта".
Съемочный городок расположен на территории бывшего колхоза. Площадь киностудии - 20 га. На съемочной площадке есть различные локации: хутор-село, с церковью и ветряными мельницами, городок конца ХІХ - начала ХХ веков. А еще там есть улицы, лавки, храмы, фонтан со скульптурой и дворец.
Съемки на киностудии прекратили после того, как в 2019 году там произошел пожар. С тех пор киногородок стоит заброшенным и приходит в упадок, здания медленно разрушаются, а окружающая территория зарастает.
Кроме упомянутых современных фильмов, комплекс декораций в Нижиловичах использовался для съемок многих популярных советских фильмов, таких как "Тарас Бульба", "Вий", "Сладкая женщина", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
Добавим также, что на публикацию с фото заброшенной киностудии отреагировали много украинцев. Большинство предлагают обустроить на ней туристическую локацию, ведь это место достаточно неординарное.
Раньше мы показывали, как выглядел музей Ханенко, когда там жили знаменитые супруги.
Просматривайте фото, как выглядел зимний Киев 100 лет назад.