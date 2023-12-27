Дивіться, як виглядав зимовий Київ на листівках 100-літньої давнини (фото)

Зимові панорами Києва були дуже популярним зображенням на листівках 100 років тому. Зараз ці поштові атрибути дозволяють оцінити, як змінилась наша столиця за останнє століття.

Під час підготовки публікації використали матеріали: "Спрага: в Києві цікаво"/Facebook, Gazeta.ua та "Київ від минулого до майбутнього".

Про те, яким був зимовий Київ на листівках початку ХХ століття, показує РБК-Україна (проект Styler).

Як виглядав Київ на листівках століття тому

В кінці XIX і на початку XX сторіччя в Києві почали активно продавати сувенірні листівки. Попит на них постійно зростав. Листівки з краєвидами нашої столиці відправляли друзям і рідним у різні міста і навіть за кордон.

У ті часи листівки вважалися цінним сувеніром, тому їх нерідко купували на пам'ять, відвідуючи Київ. Найчастіше на листівках зображували культові місця столиці - Хрещатик, головні собори і церкви, площі та панорами Дніпра.

З 1895 по 1918 рік видали близько 5 тис. сюжетів з київськими мотивами, це без урахування копій і змонтованих фрагментів. Часто трапляються змонтовані та домальовані види. Наприклад, на фотографії якоїсь вулиці домальовувався трамвай, або прибирались пішоходи. А на знімок Дніпра додавали яхти чи пароплави.

Таким був зимовий Київ на листівках 100 років тому (фото: Facebook/Спрага: в Києві цікаво)

У ті часи майже 100 видавництв друкували листівки з видами Києва. Найплідніше працював київський фотограф Дмитро Тимофійович Марков. Він видав також багато листівок під назвою "Типи й види України". Його ательє в останні роки було розташоване на Хрещатику, 41.

Також великі серії листівок видали київські видавці А. Ріхтер, К. Дітріх, Ч. Ящевський, С. Климович, Гудшон і Губчевський, Ф. Чернух. А ще видавництво "Хромосвіт" та "Розсвіт", хромолітографія Києво-Печерської лаври та інші.

Зараз такі листівки дуже цінуються у колекціонерів. Вони цікаві також і тим, що можна побачити, як динамічно змінювалося місто і яким воно стало за 100 років.

Таким був зимовий Київ на листівках 100 років тому (фото: Facebook/Спрага: в Києві цікаво)