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Ніби іграшкові: ці комахи рожевого кольору вас сильно здивують

Незвичайні комахи рожевого кольору (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Рожевий колір асоціюється з жувальною гумкою, валентинками та барбі. Його природа залишається науковою загадкою, адже цей колір не відповідає жодній конкретній довжині хвилі і не входить у видимий спектр.

Ми можемо спостерігати за рожевим не тому, що він насправді існує, а радше тому, що наш мозок у це вірить.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список із 3 комах, що бувають рожевого кольору.

Богомол орхідейний

Самці та самки богомола з Південно-Східної Азії виглядають зовсім по-різному. Самець маленький і коричневий, а самка схожа на орхідею, серед яких вони живуть. Такий камуфляж допомагає самкам ловити здобич, а самцям - залишатися непомітними під час пошуку партнера.

Еволюція створила надзвичайно гарних самок богомолів-орхідей. Вони майстерно імітують квіти: їхні кінцівки нагадують пелюстки з яскравими рожевими та жовтими відтінками, а тіла настільки схожі на орхідеї, що їх легко сплутати з реальними квітами. При цьому вони не імітують конкретний вид орхідей, а мають загальні риси цих квітів.

Самка орхідейного богомола (фото: Вікіпедія)

Бражник винний

Від гусениці до дорослого метелика, цей вид вражає своєю незвичайністю. Його назва походить від зовнішнього вигляду гусениці: тонша голова і грудна частина порівняно з рештою тіла надають їй вигляд, схожий на хобот слона.

Однак, як і багато інших комах, він еволюціонував, щоб маскуватися за допомогою міток, які імітують змію, очі і таке інше, щоб обдурити потенційних хижаків і змусити їх триматися якомога далі. Він навіть може імітувати моргання очей за допомогою спеціального виросту на тілі.

Якщо гусениця зможе вижити і досягти стадії кокона, вона стає одним із найкрасивіших видів метеликів на Землі та, безперечно, одним із найяскравіших метеликів у своїй рідній Великобританії. На відміну від багатьох видів молі, які зазвичай мають сірий або коричневий колір, винний бражник вражає рожевими та оливковими відтінками.

Вони ведуть нічний спосіб життя і мають товсте, пухнасте тіло, як і більшість метеликів.

Бражник винний, вид зверху (фото: Вікіпедія)

Катідід рожевий

Катідіди схожі на цвіркунів і частіше за все мають зелене забарвлення. Нові дослідження показали, що у північноамериканських катідідів рожевий колір є відтінком, що генетично домінує, тобто тим, який визначає забарвлення потомства.

Протягом десятиліть вчені вважали, що рожеве, а також жовте і помаранчеве забарвлення у катідідів є результатом генетичної мутації, контрольованої рецесивними генами, відсутності звичного пігменту зеленого кольору, майже як альбінізм у людини.

За останнє десятиліття дослідники з Саду метеликів в Новому Орлеані виявили нові ідеї, які свідчать про протилежне. Вони показали, що зелений колір насправді є рецесивною ознакою, тоді як рожевий є домінантним. Це означає, що якщо зелений і рожевий катідіди спаровуються, потомство буде рожевого кольору, а не зеленого, як стверджували попередні теорії.

Рожевий катідід, цвіркун (фото: Вікіпедія)

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Під час написання матеріалу було використано джерела: List Verse і Вікіпедія.

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