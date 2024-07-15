Как игрушечные: эти насекомые розового цвета вас сильно удивят

Богомол орхидейный

Самцы и самки богомола из Юго-Восточной Азии выглядят совсем по-разному. Самец маленький и коричневый, а самка похожа на орхидею, среди которых они обитают. Такой камуфляж помогает самкам ловить добычу, а самцам оставаться незаметными при поиске партнера.

Эволюция создала необыкновенно красивых самок богомолов-орхидей. Они искусно имитируют цветы: их конечности напоминают лепестки с яркими розовыми и желтыми оттенками, а тела настолько похожи на орхидеи, что их легко спутать с реальными цветами. При этом они не имитируют конкретный вид орхидей, а имеют общие черты этих цветов.

Самка орхидейного богомола (фото: Википедия)

Бражник винный

От гусеницы до взрослой бабочки этот вид поражает своей необычностью. Его название происходит от внешнего вида гусеницы: более тонкая голова и грудная часть по сравнению с остальным телом придают ей вид, похожий на хобот слона.

Однако, как и многие другие насекомые, он эволюционировал, чтобы маскироваться с помощью меток, имитирующих змею, глаза и т.д., чтобы обмануть потенциальных хищников и заставить их держаться как можно дальше. Он даже может имитировать моргание глаз с помощью специального выроста на теле.

Если гусеница сможет выжить и достичь стадии кокона, она становится одним из самых красивых видов бабочек на Земле и, безусловно, одной из самых ярких бабочек в своей родной Великобритании. В отличие от многих видов моли, обычно имеющих серый или коричневый цвет, винный бражник поражает розовыми и оливковыми оттенками.

Они ведут ночной образ жизни и имеют толстое, пушистое тело, как и большинство бабочек.

Бражник виноват, вид сверху (фото: Википедия)

Катидид розовый

Катидиды похожи на сверчков и чаще всего имеют зеленую окраску. Новые исследования показали, что у североамериканских катидидов розовый цвет является генетически доминирующим оттенком, то есть тем, который определяет окраску потомства.

В течение десятилетий ученые считали, что розовая, а также желтая и оранжевая окраска у катидидов является результатом генетической мутации, контролируемой рецессивными генами, отсутствия привычного пигмента зеленого цвета, почти как альбинизм у человека.

За последнее десятилетие исследователи из Сада бабочек в Новом Орлеане обнаружили новые идеи, свидетельствующие об обратном. Они показали, что зеленый цвет на самом деле является рецессивным признаком, в то время как розовый является доминантным. Это означает, что если зеленый и розовый катидиды спариваются, потомство будет розового цвета, а не зеленого, как утверждали предыдущие теории.

Розовый катидид, сверчок (фото: Википедия)