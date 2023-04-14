Незвичний спосіб пофарбувати яйця простим лушпинням. Результат здивує всіх

Фарбування яєць лушпинням до Великодня - найпопулярніший спосіб прикрасити символ свята. Ви можете просто відварити десяток у лушпинні, а можете зробити це незвично, аби здивувати свою родину.
Оригінальним способом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube-каналі.
Наріжте у посуд лушпиння. Візьміть сітку, в якій продаються овочі, або ж марлю. Змочіть яйце водою і викатайте в шматочках лушпиння.
Викладіть трохи лушпиння на сітку. Заверніть яйце в сітку, зав'яжіть і відріжте. Так зробіть з кожним з яєць.
Лушпиння, що лишилося, залийте водою (1 літр). Додайте 2 столові ложки оцту і столову ложку солі. Проваріть протягом 30 хвилин, охолодіть.
Залийте яйця кімнатної температури і проваріть хвилин 10. Або ж залийте вже відварені яйця і залиште в розчині. Чим довше - тим красивіший колір. Змажте кожне яйце олією.
Раніше ми писали, що категорично не можна робити у Велику суботу.
Крім того читайте, як приготувати швидку шоколадну паску.