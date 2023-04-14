Незвичний спосіб пофарбувати яйця простим лушпинням. Результат здивує всіх

Вам знадобиться:

Цибулеве лушпиння (з червоної і зеленої цибулі)

Оцет - 2 ст. л.

Сіль - 1 ст. л.

Вода - 1 літр

Сітка для овочів або марля.

Інструкція

Наріжте у посуд лушпиння. Візьміть сітку, в якій продаються овочі, або ж марлю. Змочіть яйце водою і викатайте в шматочках лушпиння.

Викладіть трохи лушпиння на сітку. Заверніть яйце в сітку, зав'яжіть і відріжте. Так зробіть з кожним з яєць.

Лушпиння, що лишилося, залийте водою (1 літр). Додайте 2 столові ложки оцту і столову ложку солі. Проваріть протягом 30 хвилин, охолодіть.

Залийте яйця кімнатної температури і проваріть хвилин 10. Або ж залийте вже відварені яйця і залиште в розчині. Чим довше - тим красивіший колір. Змажте кожне яйце олією.