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Необычный способ покрасить яйца простой шелухой. Результат удивит всех

Как покрасить яйца шелухой оригинально (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Покраска яиц луковой шелухой к Пасхе - самый популярный способ украсить символ праздника. Вы можете просто отварить десяток в шелухе, а можете сделать это необычно, чтобы удивить свою семью.

Оригинальным способом поделилась кулинар Alina FooDee на YouTube-канале.

Вам понадобится:

  • Луковая шелуха (из красного и зеленого лука)
  • Уксус - 2 ст. л.
  • Соль - 1 ст. л.
  • Вода - 1 литр
  • Сетка для овощей или марля.

Инструкция

Нарежьте в посуду шелуху. Возьмите сетку, в которой продаются овощи, или марлю. Смочите яйцо водой и выкатайте в кусочках шелухи.

Выложите немного шелухи на сетку. Заверните яйцо в сетку, завяжите и отрежьте. Так сделайте с каждым из яиц.

Оставшуюся шелуху залейте водой (1 литр). Добавьте 2 столовых ложки уксуса и столовую ложку соли. Проварите в течение 30 минут, охладите.

Залейте яйца комнатной температуры и проварите минут 10. Или залейте уже отваренные яйца и оставьте в растворе. Чем дольше - тем красивее цвет. Смажьте каждое яйцо растительным маслом.

Раньше мы писали, что категорически нельзя делать в Великую субботу.

Кроме того читайте, как приготовить быструю шоколадную паску.

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