Необычный способ покрасить яйца простой шелухой. Результат удивит всех

Вам понадобится:

Луковая шелуха (из красного и зеленого лука)

Уксус - 2 ст. л.

Соль - 1 ст. л.

Вода - 1 литр

Сетка для овощей или марля.

Инструкция

Нарежьте в посуду шелуху. Возьмите сетку, в которой продаются овощи, или марлю. Смочите яйцо водой и выкатайте в кусочках шелухи.

Выложите немного шелухи на сетку. Заверните яйцо в сетку, завяжите и отрежьте. Так сделайте с каждым из яиц.

Оставшуюся шелуху залейте водой (1 литр). Добавьте 2 столовых ложки уксуса и столовую ложку соли. Проварите в течение 30 минут, охладите.

Залейте яйца комнатной температуры и проварите минут 10. Или залейте уже отваренные яйца и оставьте в растворе. Чем дольше - тем красивее цвет. Смажьте каждое яйцо растительным маслом.